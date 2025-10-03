Новини
Ето как ще изглежда евтината Tesla

Ето как ще изглежда евтината Tesla

3 Октомври, 2025 13:53

  • tesla-
  • model y-
  • model y standart-

Подробности за Model Y Standart

Ето как ще изглежда евтината Tesla - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След появата на Model Y Performance на пазара, интригуваща информация анонсира появата на неговия най-икономичен събрат - предстоящия Model Y Standard. Позовавайки се на предполагаем код, скрит дълбоко в уебсайта на Tesla, автомобилните шпиони не само потвърдиха името на дългоочакваната базова версия, но и подробно описаха нейните основни характеристики и, най-важното, цената ѝ. Този базов Model Y е на път да се превърне в достъпна врата към кросоувъра, като според информациите цената му в САЩ ще започва от изключително конкурентните 39 990 долара.

За да постигне тази ключова цена, изглежда, че Tesla е възприела редукционистки подход, като се е отказала от няколко премиум функции. С очакваното преработен, по-евтин преден капак, който се отказва от характерната „светлинна лента“ в полза на по-конвенционален вид, както и добавяне на камера на предната броня. Евтиният модел ще се движи и на нови 18-цолови джанти Aperture и, което е важно, няма да има стъклен покрив.

Интериора е значително опростен, включително с текстилни повърхности и ръчно регулируем волан. Удобствата са опростени с премахването на сензорния екран на втория ред и HEPA филтъра, както и с преминаването към ръчно регулируеми вентилационни отвори на втория ред. Централният 15,4-инчов сензорен екран обаче остава.

Обемът на багажното отделение е 2124 литра, което е леко намаление с 28 литра в сравнение с другите версии на Model Y. Тази разлика понастоящем е необяснима, но може да е свързана с новата структура на покрива. Входната цена от 39 990 долара е с 5000 долара по-ниска от най-евтиния модел в момента, Long Range Rear-Wheel Drive.

Големият въпрос за потенциалните купувачи е дали спестяването от 5000 долара оправдава опростеното преживяване. Този бюджетен Model Y е насочен към чистата практичност и основната платформа на електромобила, но само времето ще покаже дали клиентите са готови да заменят панорамната гледка и някои удобства за по-ниска месечна вноска. Както винаги, тези подробности остават в сферата на слуховете, докато производителят не даде официално представяне.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Скъп баклук

    5 1 Отговор
    Това и пари ли струва

    14:03 03.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    А уж щяха да са по две за лев 🤔

    Коментиран от #3

    14:03 03.10.2025

  • 3 Хайл 14/88

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кой ще даде 50 ст за тоя боклук

    Коментиран от #7

    14:05 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Статия от 2021.г.
    "Според Мъск компанията ще може да усети предимствата на технологията само след година и половина и ще са необходими три години, за да изпълни плановете за пускане на автомобил

    Tesla за 25 000 долара."

    Сега сме края на 25-та и говорим за....

    Tesla за 40 000 долара🤔

    Очаквайте ТесльоРевльо да обясни как 40 е новото 25🤣

    Коментиран от #9

    14:15 03.10.2025

  • 6 Скъполпатено кино

    1 0 Отговор
    Централният 15,4-инчов сензорен екран обаче остава.

    14:15 03.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайл 14/88":

    Как кой- ТесльоРевльо❗

    14:16 03.10.2025

  • 8 Тесльо Вресльо

    0 1 Отговор
    Тесла ще произвежда по 20 милиона електромобила годишно през 2030 година.Статистически е доказано!

    14:28 03.10.2025

  • 9 Тесльо Вресльо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Инфлация бе, брато!

    14:29 03.10.2025