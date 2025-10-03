Ето как ще изглежда евтината Tesla

След появата на Model Y Performance на пазара, интригуваща информация анонсира появата на неговия най-икономичен събрат - предстоящия Model Y Standard. Позовавайки се на предполагаем код, скрит дълбоко в уебсайта на Tesla, автомобилните шпиони не само потвърдиха името на дългоочакваната базова версия, но и подробно описаха нейните основни характеристики и, най-важното, цената ѝ. Този базов Model Y е на път да се превърне в достъпна врата към кросоувъра, като според информациите цената му в САЩ ще започва от изключително конкурентните 39 990 долара.

За да постигне тази ключова цена, изглежда, че Tesla е възприела редукционистки подход, като се е отказала от няколко премиум функции. С очакваното преработен, по-евтин преден капак, който се отказва от характерната „светлинна лента“ в полза на по-конвенционален вид, както и добавяне на камера на предната броня. Евтиният модел ще се движи и на нови 18-цолови джанти Aperture и, което е важно, няма да има стъклен покрив.

Интериора е значително опростен, включително с текстилни повърхности и ръчно регулируем волан. Удобствата са опростени с премахването на сензорния екран на втория ред и HEPA филтъра, както и с преминаването към ръчно регулируеми вентилационни отвори на втория ред. Централният 15,4-инчов сензорен екран обаче остава.

Обемът на багажното отделение е 2124 литра, което е леко намаление с 28 литра в сравнение с другите версии на Model Y. Тази разлика понастоящем е необяснима, но може да е свързана с новата структура на покрива. Входната цена от 39 990 долара е с 5000 долара по-ниска от най-евтиния модел в момента, Long Range Rear-Wheel Drive.

Големият въпрос за потенциалните купувачи е дали спестяването от 5000 долара оправдава опростеното преживяване. Този бюджетен Model Y е насочен към чистата практичност и основната платформа на електромобила, но само времето ще покаже дали клиентите са готови да заменят панорамната гледка и някои удобства за по-ниска месечна вноска. Както винаги, тези подробности остават в сферата на слуховете, докато производителят не даде официално представяне.