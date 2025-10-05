Евтината версия на Tesla Model Y съвсем не е толкова евтина, колкото се очакваше

Снимка на очакваната бюджетна версия на Tesla Model Y изтече онлайн, разкривайки както опростен дизайн, така и по-висока от прогнозираната цена. Изображението, заедно с част от спецификациите и цените, се появи за кратко на официалния уебсайт на Tesla, преди бързо да бъде премахнато.

Опростен дизайн и спецификации

Ако изтеклата информация е точна, новият модел, наречен Model Y Standard, ще бъде значително опростена версия на обновения Model Y Juniper. Промените са фокусирани върху намаляване на производствените разходи и включват:

Предна част: Кросоувърът има по-опростена оптика, която напомня на тази, монтирана в обновения Model 3. Най-забележителната разлика е липсата на светлинна лента по цялата ширина на каросерията отпред. Предната броня също е с по-прости форми, без масивни въздухозаборници и с опростен черен панел в долната част.

Профил и интериор: Автомобилът е оборудван с черни $18\text{-инчови джанти с пластмасови капачки. Твърди се, че за да се намалят разходите, кросоувърът ще има обикновен покрив (вместо панорамен), ръчно регулиране на волана по височина, а дисплеят на задния ред ще бъде премахнат и заменен с вентилационни отвори.

Ценово позициониране

Въпреки значителното опростяване, ценовото намаление на базовия кросоувър не е толкова драстично, колкото мнозина очакваха. Прогнозна цена: Очаква се Model Y Standard да стартира от 39 990 долара в Съединените щати. Сравнение: Тази цена е само с 5000 долара по-малко от настоящата цена на Model Y Long Range Rear-Wheel Drive, който струва 44 490 долара.

Появата на такъв базов модел би трябвало да увеличи продажбите на ключови пазари, но съществува риск той да бъде възприет като твърде компрометиран заради премахването на някои основни елементи от оборудването.