Топ 10 на "гаражните милиардери"

Колекционирането на автомобили отдавна е луксозна мания за тези, които могат да си го позволят. Но има хора, които са го превърнали в изкуство. Журналисти от Jalopnik разказаха за десет влиятелни личности, които са напълнили гаражите си с най-редките автомобили в света, включително Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и уникални прототипи, чиято цена понякога надвишава бюджета на малка държава.

Султанът на Бруней - най-големият колекционер с над 7 000 коли



Хасанал Болкиах притежава най-голямата частна колекция в света - около 7000 автомобила, включително над 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 134 Koenigsegg, 380 Bentley, 179 Jaguar, 574 Mercedes-Benz и стотици други автомобили. Някои от тях са ексклузивни модели, създадени само за него. Колекцията на султана обаче е толкова секретна, че по-голямата част от информацията за нея е получена чрез изтекли снимки или вътрешни доклади.

Марк Пиелох - Музей на мускулестите автомобили



Американецът Марк Пиелох е създал най-големия музей на мускулестите автомобили в света във Флорида - повече от 440 автомобила, включително 280 легендарни Mustangs, Camaro, Shelby и Corvette. Много от колите имат пробег под 100 мили. В допълнение към американските класики, Пиелох е и запален фен на Porsche, тъй като колекцията му включва 66 модела, вариращи от Porsche 911 Dakar от 2023 г. до Porsche Carrera RS Lightweight от 1971 г.

Ралф Лорън - колекция за 600 милиона долара



Модният дизайнер Ралф Лорън притежава „само“ около 70 от най-редките автомобили, включително Bugatti Type 57SC Atlantic от 1938 г., McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO и LaFerrari. Гаражът му се оценява на над 600 милиона долара.

Шейх Хамад бин Хамдан Ал Нахян - „Дъговият шейх“



Колекцията на шейха включва над 3000 автомобила, включително най-големият Hummer в света, който е висок над 6 метра. Седем от осемте Mercedes 500SEL в гаража му са в един цвят на дъгата, докато осмият е комбинация от всичките седем цвята.

Роджър Дъдинг - британската класика



На 86-годишна възраст британецът Роджър Дъдинг е събрал най-голямата колекция от класически автомобили в Европа, наброяваща над 450, включително 24 Aston Martin Lagonda - чийто дизайн все още се смята за един от най-неуспешните в автомобилната история. Неговата колекция Studio 434 често се използва за филми и телевизионни сериали.

Майкъл Фукс е фен на цветовете



Американският бизнесмен Майкъл Фукс притежава над 150 автомобила, включително 15 Rolls-Royce в собствените си цветове - Fux Red Candy Phantom Drophead Coup?, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan. Интересното е, че през 2023 г. той закупува два Spectre-а на стойност 442 000 долара, за да затвърди мястото си в историята на марката като първия американски купувач на електрически Rolls-Royce.

Кен Лингенфелтер е „кралят“ на Corvette



Бившият собственик на Lingenfelter Performance Engineering притежава над 250 автомобила, включително около 150 Corvette. Неговият частен музей с площ от 37 000 квадратни фута в Мичиган е отворен за благотворителни обиколки.

Джей Лено - автомобилната енциклопедия



Бившият телевизионен водещ Джей Лено притежава 181 автомобила и десетки мотоциклети, от парни машини от 1900 година до съвременни McLaren. Най-важният елемент в колекцията му е EcoJet, суперкола с реактивен двигател. Той сам реставрира много от колите.

Ник Мейсън е рок звезда с Ferrari 250 GTO



Барабанистът на Pink Floyd има колекция от редки Ferrari-та, включително емблематичното 250 GTO от 1962 г. Той е единственият музикант, въведен в Залата на славата на автомобилите. Най-старото бижу в автопарка на Мейсън е красиво запазеният Panhard Et Levassor от 1901 г. с отворена каросерия тип „кеч“. Невероятно, но той го е водил на дълги пътувания из големите градове на Англия.

Йон Чериак - румънски милиардер с колекционерска душа



Бившият тенисист и бизнесмен Йон Чериак притежава над 350 автомобила, включително Ferrari F40, Mercedes SLR Stirling Moss и два Phantom IV, построени изключително за кралски особи. Половината от колекцията му е в Отопени, Румъния, и включва Aston Martin Lagonda от 1976 г., 1900C Super Sprint Coupe от 1957 г., състезателен автомобил Challenge от 1988 г., Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss от 2009 г., Jenson Interceptor, Porsche 918 Spyder и други.