След проблема със сензорните бутони, сега VW отново иска да си вкара автогол

В изненадващ обрат на съдбата за компанията, която някога се застъпваше за идеята за „народния автомобил“, Volkswagen изглежда заменя един спорен интерфейс с друг. След като се сблъска с вълна от негативни реакции от страна на клиентите относно разочароващите си тактилни контроли на волана, фирмата от Волфсбург похвално прави крачка назад, за да възстанови тактилната сигурност на физическите бутони. Но точно когато прахът започна да се утаява, се появи нова патентна заявка, представяща една наистина дива и потенциално откачена алтернатива: система за управление чрез проследяване на погледа.

Наскоро публикуваният германски патент описва една футуристична, но противоречаща на интуицията, конфигурация. Тя замества множеството традиционни превключватели и копчета с един универсален превключвател на волана, докато камера за проследяване на погледа следи погледа на водача. Концепцията е проста, ако не и напълно странна: за да настроите функция в колата – било то чистачките, климатика или радиото – трябва да погледнете директно към елемента, който искате да контролирате, и след това да потвърдите действието чрез превключвателя на волана.

Volkswagen твърди, че тази система е решение на нарастващия хаос в интериора, причинен от „умножаването на контролните елементи“, което, по ирония, води до разсейване. Чрез тази функцияна контролите те целят да рационализират процеса. Те дори обмислят да съчетаят следящото устройство с гласови команди за малко по-свободно от ръцете преживяване.

Въпреки това, както много автомобилни критици бързо посочват, тази технология изглежда заменя една форма на разсейване на водача с друга, по-сериозна. Най-голямата когнитивна загадка е способността на системата да разпознава намеренията.

Основният недостатък тук е, че управлението на автомобил е упражнение за тактилна и мускулна памет, предназначено да държи погледа на водача фокусиран предимно върху пътя пред него. Изискването водачът да фиксира погледа си върху вторичен контрол – като радиото или климатичната вентилация от страната на пътника – преди да го задейства, е точно обратното на „поглед върху пътя“. Дори изследователите, които изучават технологията, признават, че проследяването на погледа измерва само къде гледате, а не защо гледате, и не може да отчете информацията, събрана чрез периферното виждане.

Въпреки че този патент подсказва, че апетитът на VW за трикове от дигиталната ера не е напълно изчезнал, има и положителна страна. Компанията вече е потвърдила, че ще коригира курса си. Подтикната както от огромното недоволство на клиентите, така и от предстоящите правила за безопасност от органи като Euro NCAP, Volkswagen се ангажира изрично да възстанови физическите бутони за ключови функции. Това включва критични контроли като тези за волана, климатика и силата на звука.

Неотдавнашният ID.Every1 Concept, който представя електрически модел от входно ниво, насочен към ценовата категория от 20 000 евро през 2027 година, потвърди тази промяна. Интериорният му дизайн включва подходящи, традиционни превключватели под екрана на инфоразвлекателната система за основни функции като температура на климатика, скорост на вентилатора и силата на звука.