Tesla отново даде задна: Връща лостчетата за мигачи и камерата в предната броня

Tesla, компанията, известна с минималистичния си и често противоречив дизайн, тихо започна значителна промяна. Много критикуваното решение да се премахнат традиционните лостчета на кормилната колона в обновения Model 3 „Highland” от 2023 година и да се заменят анонсираните с чувствителни на допир бутони на волана, беше частично отменено.

Когато Model 3 „Highland” дебютира, целта на Tesla беше ясна: по-чист и опростен салон, съобразен с бъдещето на напълно автономното шофиране. За ежедневните шофьори обаче новата конфигурация беше посрещната с широко недоволство. Мнозина сметнаха бутоните на волана за неинтуитивни, особено в ситуации, изискващи прехвърляне на ръцете, като например при преминаване през кръстовища с кръгово движение, което затрудняваше прецизното подаване на сигнали. Дори високопоставен мениджър в Tesla, вицепрезидентът по инженерство Ларс Морави, по-късно призна, че компанията може би е „премахнала прекалено много“. Това обратно решение следва подобен модел, наблюдаван при първоначалния волан в Model S и X.

За собствениците на Model 3 „без лостчета“ Tesla предлага платена опция за модернизация, за да заменят конфигурацията с бутони на волана с традиционни лостчета, монтирани на колоната. Тази услуга струва 2499 йени (около 350 щатски долара). Въпреки това, тази официална модернизация не е незабавно достъпна за всички автомобили; първоначално само обновените Model 3, произведени след 7 февруари 2025 година, отговарят на изискванията, като по-ранните модели ще получат тази опция в бъдеще. Важно е да се отбележи, че тази промяна не включва селектора на предавките. Шофьорите ще продължат да използват централния сензорен екран, за да избират между „Drive“, „Reverse“ и „Park“.

Към момента няма официално съобщение или график от Tesla относно разширяването на програмата за въвеждане на лоста или модернизация на пазарите в САЩ или Европа. Отрасловите наблюдатели обаче имат очаквания, че успешното пускане на пазара в Китай предполага, че глобалното разгръщане вероятно ще се осъществи в края на 2025 година.

В технологично отношение Tesla добавя още „очи“ към своите автомобили, за да подобри възможностите за напълно автономно шофиране. По-новите модели на Tesla, по-специално Cybertruck и наскоро обновеният Model Y „Juniper“, сега се произвеждат с осма външна камера, интегрирана в предната броня. Това е ключова част от пакета Hardware 4 (HW4).Тази камера на предната броня е специално проектирана да осигурява много по-широко и близко зрително поле.

Въпреки че камерата физически присъства в нови автомобили като Model Y Juniper, Tesla все още не е потвърдила официален график за пълното ѝ интегриране в софтуерния пакет Full Self-Driving. Въпреки това, ентусиастите смятат, че камерата ще бъде активирана и използвана за FSD функционалност, започвайки с голяма софтуерна актуализация, като например слуховете за FSD v14, за която някои спекулират, че може да започне да се разпространява в края на септември или октомври тази година. Официалното съобщение на Tesla за Model Y потвърждава, че камерата е за „автоматично подпомагано шофиране и усъвършенствано интелигентно призоваване“, което ясно показва нейната евентуална роля в FSD.

За собствениците на по-стари автомобили, оборудвани с HW4, които нямат камера на бронята (като обновения Model 3 „Highland“ или по-ранните Model Y), вътрешни хардуерни доказателства, като нови конектори на компютъра AI4 Autopilot, сочат, че Tesla може би се подготвя за опция за модернизация, която да позволи на съществуващите клиенти да добавят камера на предната броня по-късно. Въпреки това, подобно на лостчетата, това все още не е официално потвърдено за нито един пазар.