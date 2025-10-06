Новини
Авто »
Toyota обвини конкуренти, че продават фалшиви хибриди

6 Октомври, 2025 09:57 905 5

  • toyota-
  • хибрид-
  • пикап-
  • мек хибрид

В същото време, компанията използва подобна стратегия

Toyota обвини конкуренти, че продават фалшиви хибриди - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който подчертава сложността на съвременния автомобилен маркетинг, Toyota открито критикува конкурентите си за размиването на термина „хибрид“ с основни 48-волтови системи, въпреки че приема същия етикет на друг континент.

Според Шон Ханли, австралийският маестро по продажбите и маркетинга на марката, нарастващата тенденция да се добавя 48-волтова мека хибридна система към двигателя и да се брандира като пълноценен „хибрид“ е очевидна опити да се объркат потребителите. От гледна точка на Toyota, истинският хибрид – такъв, какъвто те са усъвършенствали със своята серийно-паралелна архитектура – трябва да може да стартира и да се движи само на електрическа енергия. Всичко по-малко от това, като нисковолтовата стартерна/алтернаторна система, която осигурява само скромно повишаване на ефективността, е просто „асистираща система“.

За да запази чистотата на своето утвърдено хибридно наследство, австралийското подразделение е обозначило тази технология като „V Active“ за своите работни автомобили като новите HiLux и Land Cruiser Prado. Посланието на Ханли е недвусмислено: „Вие не купувате хибридна система. Те не са хибриди, нито дори нещо близко.“ Целта е да се разграничат ясно трите нива на електрификация: постепенното ускорение на 48-волтовата система „V Active“, усъвършенстваната ефективност на традиционния хибрид (HEV) и производителността на PHEV с възможност за зареждане от електрическата мрежа.

Toyota обвини конкуренти, че продават фалшиви хибриди

Въпреки твърдата антихибридна позиция в Австралия, европейският маркетинг отдел на Toyota възприема коренно различен подход. На континента, където регулаторният натиск и очакваното от потребителите за електрификация са безспорно по-изразени, същият Hilux, оборудван с 48-волтова система, гордо носи емблемата „Hilux Hybrid 48V“.

Това различие подчертава една основна истина в глобалния автомобилен бизнес: името на автомобила и описанието на технологията му са по-малко свързани с техническата чистота, а по-скоро с търговската стратегия. В Австралия Toyota се възползва от десетилетната си репутация на безспорен лидер в областта на хибридите, за да критикува повърхностните твърдения на новодошлите. В Европа обаче, където терминът „мек хибрид“ е по-широко приет и може би необходим, за да се конкурира с редица съперници, които вече използват тази номенклатура, компанията доброволно приема именно маркетинговия език, който осъжда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайците

    4 3 Отговор
    ще разплачат и тойота

    Коментиран от #3

    10:06 06.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Хехехе скапаняшката тояга, мечтата на меките ИТ зелени еко смутаняци, че ми обяснява кой е оригинала в хибридната технология!

    Навсякъде ги пишат mild-hybrid, когато е само със подпомагаща система. Не им се получи ПР на тия изостанали динозаври. Продажбите им спадат глобално. Евтини сиви интериори, защото е най-евтино за производство. Бяля боя - защото е най-евтина. И отвратителна цвт кутия, която ръмжи и не върви. Оп извинетИ АйТи друзя, е-цвт със планетарна 1-ва ихааа самолет рибираши 😄

    Коментиран от #5

    10:16 06.10.2025

  • 3 дедо..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "китайците":

    Шанхай първо ще започне от урсулците-даже вече го усещат още сега,орбанчо като направи заводо на бид в сегед и глей кво ще стане с баварците и щутгарците,доган и той прави завод на китайската марка-неговата цел е да побърка макронаджииските петли с техните еднодневки..

    10:39 06.10.2025

  • 4 Реалист

    0 1 Отговор
    Мек хибрид за меки китки с меки пи.....ки.

    10:39 06.10.2025

  • 5 такива работи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Таксиджиите разбират от всичко, даже и от коли. Евала!

    11:05 06.10.2025