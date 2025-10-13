Toyota подготвя мощна батерия за електромобили с пробег над 1 200 км

Toyota обяви амбициозни планове да въведе своя първи електрически автомобил, оборудван с твърдотелна батерия, още през 2027–2028 година. Тази ключова технологична стъпка обещава радикално да промени пейзажа на електрическата мобилност, като увеличи пробега на електромобилите до над 1200 километра и същевременно намали времето за зареждане до впечатляващите 10 минути. Не по-малко важен е и очакваният ръст в сигурността на захранващата система.

За да осъществи тази цел, компанията си партнира със Sumitomo Metal Mining за масово производство на критични катодни материали. Стремежът на японския гигант е ясен: да бъде "първата в света, която постига практическо приложение на твърдотелни батерии в електрически превозни средства". Този ход е част от по-широката стратегия на Япония за изграждане на местен капацитет за производство на батерии, целяща намаляване на зависимостта от доставчици от Китай и Южна Корея, както съобщава Electrek.

Ключовата разлика между твърдотелните и съвременните литиево-йонни батерии е използването на твърд електролит, вместо течен. Това осигурява редица съществени предимства. На първо място, липсата на запалима течност почти елиминира риска от пожар, което е значително подобрение на безопасността.

Освен това, твърдият електролит води до по-висока енергийна плътност. Това означава, че в същия обем може да се съхранява повече заряд, което директно се превръща в увеличен пробег или, алтернативно, в по-компактни и по-леки батерийни клетки.

По отношение на скоростта на зареждане, тя се увеличава благодарение на факта, че твърдият електролит е по-устойчив на високи стойности на тока. И накрая, твърдотелните решения теоретично обещават по-добра издръжливост – те са по-малко склонни към деградация и могат да издържат на повече цикли на презареждане.

Toyota от години обещава пускането на твърдотелна батерия и новото партньорство със Sumitomo Metal Mining демонстрира сериозен ангажимент за лидерство в тази област. Въпреки това, Toyota не е единственият автомобилен производител, който преследва тази революционна цел. Mercedes-Benz вече тества своя EQS с твърдотелна батерия, като по време на тестове е изминал 1205 километра, и планира масово производство до края на десетилетието. Китайските технологични гиганти CATL и BYD също са насочили поглед към 2027 година. Дали Toyota ще успее да стане "първата в света", предстои да видим в следващите няколко години.