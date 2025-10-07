Новата Honda Prelude се оказа истински хит

Новини
7 Октомври, 2025 12:49 349 1

Компанията е получила 8 пъти повече поръчки от очакваното

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Въпреки първоначалния скептицизъм от страна на ентусиастите, завръщането на Honda Prelude се оказва огромен хит на родния пазар в Япония. Само месец след официалното си представяне, новото купе надмина драстично очакваното, като между 5 септември и 6 октомври са регистрирани около 2400 поръчки, което надмина скромната месечна цел на Honda от 300 бройки с осем пъти. Тази вълна от търсене всъщност принуди някои японски дилъри да спрат приемането на нови резервации, докато Honda се опитва да увеличи значително производството, за да съкрати времето за изчакване на клиентите.

Този ранен успех се дължи главно на демографската група с дълбока история с марката, тъй като по-голямата част от купувачите са клиенти на възраст между 50 и 60 години, които търсят нов автомобил за ежедневно ползване или забавен втори автомобил. Цветовите предпочитания сред тези първи купувачи са силно насочени към носталгия и елегантност, като 63% избират бяло, следвани от сиво с 16%, черно с 11% и червено с 10%.

Новият модел се появява на пазара предлагайки по-малко агресивно, по-ефективно и премиум Gran Turismo преживяване. Въпреки че може да остане нишово предложение, феноменалният дебют на Prelude в Япония ясно показа, че първоначалната му привлекателност е била подценена, като служи като освежаващ знак за разнообразие в автомобилния пейзаж, доминиран от SUV-моделите.


    Хонда верблюд - аа по-добре Не. Такива коли просто трябва да ги забранят. "Спортисти" по пътищата не трабва да има още по-малко с тумбаци по 130 кила дето се мислят за Верстапен или Хамилтън щото много хубаво натискали газта и въртели геврека.
    На пътя само практични безопасни екологични и комфортни коли. Тия да си трошат главите и колите на писта.

    12:59 07.10.2025