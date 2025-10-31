Завръщането на легендата: Honda Prelude ще се продава и в Европа

Новото спортно купе с хибридно задвижване Honda Prelude пристига в Европа, като целта му е да запази основната философия на всички свои предшественици – „радостта от шофирането“. Това е шесто поколение на модела, което съчетава традиционния спортен дух с модерната електрификация.

Екстериор

Prelude е проектиран с фокус върху впечатляващ външен вид: нисък силует, широка стойка и изчистени линии, които подчертават елегантността без излишни детайли. За стабилното и емоционално шофиране е отговорно окачването, което включва технологии от Civic Type R, както и модерната стабилизираща система Agile Handling Assist. Тези елементи гарантират, че новият продукт може да се усеща на пътя толкова ангажиращо, колкото и предишните поколения.

Интериор

Салонът предлага отлична видимост, лесно управление и висококачествени материали. Автомобилът е четириместен, въпреки че задният ред вероятно няма да е удобен за възрастни. Изненадващо за спортно купе обаче, обемът на багажника достига щедрите 663 литра.

Новият Prelude разполага с 10.2-инчов дигитален инструментален панел с брандирана графика и 9-инчова мултимедийна система Honda с безжична поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto. Аудио системата е осигурена от експертите на Bose, предлагайки осем високоговорителя за уникален звук.

Двигател и ходови характеристики

Prelude e:HEV разполага с хибридна система, съставена от 2.0-литров бензинов двигател и два електрически мотора. Системната мощност не е голяма - 184 конски сили. Водачът може да избира между четири режима на шофиране: Comfort, GT, Sport и Individual.

Основната иновация в шофирането е трансмисията Honda S+ Shift. Тя създава ефекта на „виртуална“ 8-степенна скоростна кутия: по време на шофиране автомобилът симулира превключване на предавките – със звук, промяна в оборотите и дори леко спиране с двигателя при смяна на „предавка“ надолу. Превключването се извършва с лостчета под волана, точно както в истински спортен автомобил.

Комплексът от системи за безопасност Honda SENSING е усъвършенстван, за да се вземе предвид по-спортният характер на автомобила. Адаптивният круиз контрол, поддържането на лентата на движение и други асистенти са станали по-точни и естествени в своето действие. Моделът ще се предлага в четири цвята на екстериора, включително новия „Moon White Pearl“.

Цена

Цената на Honda Prelude в Европа ще бъде обявена на по-късен етап.