Легендарното означение iS се завръща при BMW

BMW пресъздава духа на легендарното E30 с две изключително ексклузивни предложения, базирани на настоящата платформа на 2 Series. Само тридесет и три екземпляра от всеки от тези специални модели, предназначени само за Южна Африка, ще се появят на пътя.

325iS Homage e почит към „Gusheshe“, използва мощния M240i xDrive като своя основа. Под капака познатият 3,0-литров шестцилиндров двигател TwinPower Turbo развива 382 конски сили (285 kW) и 500 Nm въртящ момент, ускорявайки купето със задвижване на четирите колела от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунди. Външният му вид напомня за своя предшественик с отличителен двоен заден спойлер, 20-цолови джанти M Performance в традиционен стил, специално изработен преден сплитер и контрастиращи черни дръжки на вратите. В интериора шофьорите се наслаждават на M Sport седалки и страхотен ретро акцент – подлакътник, облечен с оригинална тартанова тапицерия Überkaro, запечатан с възпоменателна таблека, на която е написано „Специално изработен за Южна Африка”.

За да повиши интензивността, 333i Homage взема за основа по-екстремното M2. Тази машина със задно задвижване може да се похвали с по-мощна версия на 3,0-литров TwinPower Turbo редови шестцилиндров двигател, развиващ 473 конски сили (353 kW) и 600 Nm въртящ момент. Тази мощност му позволява да достигне 100 км/ч за невероятните 4,0 секунди. 333i е визуално агресивен с ретро-вдъхновена графика, специално изработени спойлери, карбонов сплитер, M Performance изпускателна система с четири ауспуха и специално изработени джанти Alpina. Интериорът му отразява почитта с идентични акценти, но повишава залога за пистовите дни с подходящи карбонови седалки. Този проект е пряко почит към оригиналния E30 333i, уникално сътрудничество между BMW Южна Африка и Alpina.