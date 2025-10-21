Новини
Независими рендери разкриват хипотетичното BMW X9 M

21 Октомври, 2025 12:30 625 5

  • bmw-
  • x9

От години феновете шумно дискутират създаването на още по-амбициозен и внушителен проект

Независими рендери разкриват хипотетичното BMW X9 M - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баварската марка BMW отдавна е синоним на инженерна прецизност и спортна динамика, но в сферата на гигантските луксозни SUV-ове дълго време стоеше встрани. Едва преди седем години те най-сетне дадоха своя отговор на колоси като Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade със зашеметяващия X7. Този модел не просто стана най-големият SUV на BMW, но се превърна в емблема на нова ера на лукс и технологична изтънченост за марката.

Изграден върху гъвкавата платформа CLAR, X7 споделя техническата си база с елитни модели като X5, X6, спортния хибрид XM и представителния седан 7 Series. Тази архитектура-майка позволява съчетаването на комфорта от най-висок клас с динамиката на спортно купе и непоклатимата издръжливост на истински SUV. Моделната гама впечатлява с мощния V8 в X7 M60i и флагманската Alpina XB7, чиято цена за 2026 година започва от 150 хиляди евро. X7 категорично затвърди позициите на BMW сред най-големите премиум автомобили в Германия.

Автомобилната индустрия обаче не спира да се върти, а търсенето на ултралуксозни SUV-та продължава да расте като лавина. От години феновете на BMW шумно дискутират създаването на още по-амбициозен и внушителен проект – BMW X9. Макар че официално потвърждение липсва, интересът е все по-голям, а визуализациите на ентусиастите подклаждат нетърпението.

Дизайнерът Гиорги Тедорадзе наскоро провокира истински фурор, представяйки собственото си виждане за хипотетично BMW X9 M. В тези независими рендери автомобилът изглежда едновременно могъщ и изискан. Той умело съчетава характеристики от X7 и XM, но избягва по-противоречивите дизайнерски решения, като например разделените фарове.

Независими рендери разкриват хипотетичното BMW X9 M

Радиаторната решетка е с умерени размери (ура!), покривът има елегантен, подобен на купе наклон, а задните светлини намигат към класическите BMW-та от миналото. Този хармоничен подход постига перфектен баланс между съвременните технологии и разпознаваемия дизайнерски код на марката.

Представената версия е върховна – M-изпълнение в червен цвят, подчертано от черни акценти, лъскав хром и вертикално разположени ауспуси. Този визуален образ крещи "флагман". Логичното предположение е, че под капака на такъв върховен SUV би могъл да работи модернизиран V8 двигател с хибридна поддръжка – идеалният компромис между традиционната мощ и екологичните стандарти на новата ера.

Интересен факт е, че основният конкурент Audi все още не е представил свой пряк съперник на GLS и X7. Знае се обаче, че в Инголщат финализират разработката на своя флагман Q9, който също вероятно ще получи спортна версия SQ9 с електрифициран V8. Това недвусмислено потвърждава, че сегментът на ултралуксозните SUV-ове се превръща в новото бойно поле за немските премиум производители.

BMW вече ефективно зае нишата X8 с хибридния спортен XM. Следователно, логичното продължение – X9 – би могло да се превърне не просто в поредния модел, а в нов символ на статуса, технологичното съвършенство и дизайнерския прогрес на баварската марка.

Ако BMW действително даде зелена светлина на X9, той ще бъде квинтeсенция на X7, XM и 7 Series – най-добрият флагман на компанията. Този SUV може да предложи луксозен интериор, доближаващ се до нивото на Rolls-Royce Cullinan, но със запазената марка на BMW – динамика и прецизност на шофиране. Подобен ход би затвърдил позицията на марката в САЩ, Китай и Близкия изток, където търсенето на големи и престижни SUV-ове е най-горещо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе.....

    2 2 Отговор
    Мъчат нещо, но Мерцедес никога няма да стане!

    12:31 21.10.2025

  • 2 бай Бай

    0 0 Отговор
    След дълго години грозотии от БиЕмТрабълю, браво на Георги Тодоров за предложения дизайн!

    12:33 21.10.2025

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Прилича на Дачия Бигстър 😁

    12:35 21.10.2025

  • 4 Опааа

    2 0 Отговор
    Славчееееев! Рендери…🤦‍♂️ Ти си ренде мисирко!

    12:49 21.10.2025

  • 5 Пилот на Ферари

    2 0 Отговор
    И тия почнаха като Ауди - А1 ,А2,А3,А4,...... последния да затвори вратата ....Не можеш им хвана края .

    12:53 21.10.2025