Още подробности и видео на новата Toyota Corolla (ВИДЕО)

Новото поколение на Toyota Corolla ще излезе след година, но вече е известно, че популярният автомобил от C-класа ще претърпи радикални промени. Гамата ще включва plug-in хибрид и версия с компресор и 400 конски сили.

Предпроизводствената версия на Toyota Corolla ще бъде представена на изложението за мобилност в Япония в Токио на 30 октомври, но първите снимки и видеоклипове на автомобила вече се появиха на уебсайта на японския автомобилен производител.

Концептът Toyota Corolla 2026 ще бъде показан в каросерия седан. Дизайнът му ще се промени до неузнаваемост и ще бъде проектиран в духа на електрическите автомобили Toyota bZ.

Плавните линии ще бъдат заменени от ръбове и нарязани повърхности. Тънки фарове и задни светлини, свързани с LED ленти, също привличат вниманието. Отзад е монтиран и голям спойлер.

Новата Toyota Corolla ще бъде много по-модерна. Салонът ще разполага с виртуален инструментален панел и голям 12.3-инчов сензорен екран. Мултимедията ще бъде допълнена с изкуствен интелект.

Освен това, Toyota Corolla ще получи бензинови двигатели от ново поколение с подобрена термична ефективност и повишена ефективност. 1.5-литровият четирицилиндров двигател ще се предлага във версия с атмосферно пълнене и мощност 128 конски сили и във версия с турбокомпресор и мощност 177 конски сили.

2.0-литровият четирицилиндров турбо двигател на Toyota GR Corolla ще увеличи мощността до приблизително до 400 конски сили. Хибридната версия на Toyota Corolla ще остане в гамата, а ще се появи и plug-in хибридна версия, което подчертава ангажимента на марката към електрификацията.