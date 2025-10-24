Toyota внедрява изкуствен интелект за предотвратяване на катастрофи

Японският производител Toyota обяви, че разработва и тества революционна система за подпомагане на водача, която използва изкуствен интелект (ИИ) за активно предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, съобщава NHK.

Компанията е създала необходимата комуникационна инфраструктура в тясно сътрудничество с телекомуникационния гигант NTT. Първите реални тестове на новата технология бяха проведени наскоро в изследователски център, разположен в централната част на Япония.

По време на експериментите, тестовият автомобил се е движил по скоростна магистрала. Системата е работила, като е анализирала местоположението и скоростта на другите превозни средства в реално време. За целта са използвани сензори и камери, инсталирани както по пътя, така и в автомобила.

Данните от околната среда са били обработвани мигновено от изкуствения интелект и предавани към бордовото устройство на автомобила, което автоматично е регулирало скоростта и траекторията на движение. Целта е превозното средство проактивно да избягва потенциално опасни ситуации.

Освен това, Toyota тества и технология, която има за цел да предупреждава шофьорите за внезапни и непредсказуеми опасности, като например пешеходци, излизащи рязко на пътя.

Според ръководителя на Центъра за разработка на софтуер на Toyota, Сарада Акихиро, автомобилният производител се надява да намали броя на инцидентите не само чрез прогнозиране на рисковете, но и чрез промяна на поведението на самите водачи чрез навременни и точни корекции.