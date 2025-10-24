Новини
Технологии »
Toyota внедрява изкуствен интелект за предотвратяване на катастрофи

24 Октомври, 2025 15:32 353 5

Японската марка планира да започне въвеждането на тези авангардни технологии в серийните си автомобили, поетапно, от 2028 година

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският производител Toyota обяви, че разработва и тества революционна система за подпомагане на водача, която използва изкуствен интелект (ИИ) за активно предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, съобщава NHK.

Компанията е създала необходимата комуникационна инфраструктура в тясно сътрудничество с телекомуникационния гигант NTT. Първите реални тестове на новата технология бяха проведени наскоро в изследователски център, разположен в централната част на Япония.

По време на експериментите, тестовият автомобил се е движил по скоростна магистрала. Системата е работила, като е анализирала местоположението и скоростта на другите превозни средства в реално време. За целта са използвани сензори и камери, инсталирани както по пътя, така и в автомобила.

Данните от околната среда са били обработвани мигновено от изкуствения интелект и предавани към бордовото устройство на автомобила, което автоматично е регулирало скоростта и траекторията на движение. Целта е превозното средство проактивно да избягва потенциално опасни ситуации.

Освен това, Toyota тества и технология, която има за цел да предупреждава шофьорите за внезапни и непредсказуеми опасности, като например пешеходци, излизащи рязко на пътя.

Според ръководителя на Центъра за разработка на софтуер на Toyota, Сарада Акихиро, автомобилният производител се надява да намали броя на инцидентите не само чрез прогнозиране на рисковете, но и чрез промяна на поведението на самите водачи чрез навременни и точни корекции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    3 4 Отговор
    Тази опция ще дразни водача, като пречи на управлението.

    Коментиран от #2

    15:39 24.10.2025

  • 2 Круум

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Карай Москвич.

    15:42 24.10.2025

  • 3 Круум

    1 0 Отговор
    Карай Москвич.

    15:43 24.10.2025

  • 4 Да бе , да ! 😜

    2 0 Отговор
    За българския пазар Тойота трябва да измисли детектор за водачи употребили алкохол и/или наркотици , детектор за корумпирана полиция , детектор за шофьори с фалшиви книжки ... Много работа ги чака в Тойота !

    15:43 24.10.2025

  • 5 В България

    1 1 Отговор
    тази система няма да работи...

    15:44 24.10.2025