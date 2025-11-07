Над един милион проблемни "тойоти" влизат в сервизите

Автомобилната индустрия става свидетел на поредна сервизна акция от страна на Toyota. Компанията обяви масово изтегляне на повече от един милион превозни средства, и то не заради механична повреда, а заради елементарен софтуерен проблем, който обрича на провал камерата за задно виждане.

Това колосално по размери изтегляне се превръща в едно от най-големите на пазара през 2025 година. Засегнати са общо 1 025 000 автомобила – и то не само на Toyota, но и коли от луксозния бранд Lexus, че дори и на партньорите им от Subaru. Как е възможно компания с такава репутация да допусне толкова глупава грешка в един от тривиалните елементи за безопасността на съвременния автомобил, остава загадка.

Неизправността е пряко свързана с камерата за задно виждане, която по закон е задължителна за всички нови коли в САЩ от 2018 година насам. Дефектът е абсурден: изображението може напълно да изчезне или, още по-неприятно, да замръзне на един-единствен кадър, което прави маневрирането изключително опасно. За да се разреши тази недопустима ситуация, ще бъде актуализиран софтуерът на управляващия блок на Parking Assist ECU – поправка, която, уви, не може да бъде направена дистанционно.

Това означава мъчение за собствениците: вместо лесна актуализация "по въздуха", те ще трябва задължително да се обърнат към дилърствата! А списъкът на срамa или този на засегнатите модели е потресаващо дълъг и покрива почти цялата актуална гама, произведена между 2022 и 2026 година. Проблемът засяга, както бензиновите, така хибридните, и електрическите превозни средства. Сред тях са:

Lexus: ES, GX, LC, LS, LX, NX, RX, RZ, TX (включително хибридни и plug-in версии). Toyota/Subaru: Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Camry Hybrid, Crown, Crown Signia, Grand Highlander, Highlander, Land Cruiser, Mirai, Prius, RAV4, Sienna Hybrid, Venza Hybrid и други.

Въпреки че Toyota ще изпрати официални известия по пощата през декември, компанията настойчиво съветва да не се чака. Вместо това, собствениците трябва възможно най-рано да се свържат с дилъра, за да избегнат неизбежните опашки и хаоса, който мащабът на проблема неминуемо ще предизвика в сервизните центрове. Самата процедура по актуализация е проста, но катастрофалният ѝ обхват ще създаде огромни затруднения за дилърите.