Новини
Авто »
Над един милион проблемни "тойоти" влизат в сервизите

Над един милион проблемни "тойоти" влизат в сервизите

7 Ноември, 2025 12:00 965 2

  • toyota-
  • сервизна акция-
  • камера за заден ход-
  • проблем

Японците изтеглят общо 1 025 000 автомобила заради неизправност на камерата за задно виждане

Над един милион проблемни "тойоти" влизат в сервизите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия става свидетел на поредна сервизна акция от страна на Toyota. Компанията обяви масово изтегляне на повече от един милион превозни средства, и то не заради механична повреда, а заради елементарен софтуерен проблем, който обрича на провал камерата за задно виждане.

Това колосално по размери изтегляне се превръща в едно от най-големите на пазара през 2025 година. Засегнати са общо 1 025 000 автомобила – и то не само на Toyota, но и коли от луксозния бранд Lexus, че дори и на партньорите им от Subaru. Как е възможно компания с такава репутация да допусне толкова глупава грешка в един от тривиалните елементи за безопасността на съвременния автомобил, остава загадка.

Неизправността е пряко свързана с камерата за задно виждане, която по закон е задължителна за всички нови коли в САЩ от 2018 година насам. Дефектът е абсурден: изображението може напълно да изчезне или, още по-неприятно, да замръзне на един-единствен кадър, което прави маневрирането изключително опасно. За да се разреши тази недопустима ситуация, ще бъде актуализиран софтуерът на управляващия блок на Parking Assist ECU – поправка, която, уви, не може да бъде направена дистанционно.

Това означава мъчение за собствениците: вместо лесна актуализация "по въздуха", те ще трябва задължително да се обърнат към дилърствата! А списъкът на срамa или този на засегнатите модели е потресаващо дълъг и покрива почти цялата актуална гама, произведена между 2022 и 2026 година. Проблемът засяга, както бензиновите, така хибридните, и електрическите превозни средства. Сред тях са:

Lexus: ES, GX, LC, LS, LX, NX, RX, RZ, TX (включително хибридни и plug-in версии). Toyota/Subaru: Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Camry Hybrid, Crown, Crown Signia, Grand Highlander, Highlander, Land Cruiser, Mirai, Prius, RAV4, Sienna Hybrid, Venza Hybrid и други.

Въпреки че Toyota ще изпрати официални известия по пощата през декември, компанията настойчиво съветва да не се чака. Вместо това, собствениците трябва възможно най-рано да се свържат с дилъра, за да избегнат неизбежните опашки и хаоса, който мащабът на проблема неминуемо ще предизвика в сервизните центрове. Самата процедура по актуализация е проста, но катастрофалният ѝ обхват ще създаде огромни затруднения за дилърите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Айде тойотаджиите марш към сервиза и да си проверите грайфера на всесезонките хаха

    12:04 07.11.2025

  • 2 6135

    2 1 Отговор
    Престараха се! Задна камера - задължителна?
    Напълниха автомобилите с електроника. Водачите все повече разчитат на вградени системи за паркиране и избягване на произшествия, НО така губят навици и усет към колата и пътната обстановка и няма да успеят да реагират адекватно при една по-сложно ситуация.

    12:17 07.11.2025