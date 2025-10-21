Ето я новата Toyota Land Cruiser FJ (ВИДЕО)

След месеци на слухове и поредица от „изтичания“, които разпалиха въображението на автомобилните фенове, японският производител Toyota най-сетне вдигна завесата! Пред нас стои новото поколение на Land Cruiser FJ. Макар и компактен по размери, този SUV излъчва истинско самочувствие и е готов да поеме 70-годишното наследство на модела. Световната му премиера е насрочена за Japan Mobility Show 2025 в сърцето на Токио, а пътят му към шоурумите е планиран за средата на 2026 година.

Екстериор

Land Cruiser FJ не е просто намалено копие на своите по-големи братя – серии 300 или 250. Напротив, той гордо заявява своя собствен облик – лек, пъргав и максимално практичен, но същевременно истински Land Cruiser до мозъка на костите. Дизайнът е едновременно строг и привличащ погледа. Правоъгълната осанка, изчистените линии, мускулестите арки на колелата и масивните брони създават усещане за неразрушима здравина. Квадратната кабина е проектирана с майсторска мисъл за вътрешното пространство, което е свещен приоритет за всяко поколение Land Cruiser.

Японците дават свобода на избор относно фронталната визия. Предлагат се два варианта на фаровете, всеки от които намига към различна епоха. Класическата версия с кръгли светлини е почит към славното минало, докато модерната интерпретация с правоъгълна LED оптика и С-образни дневни светлини добавя футуристичен щрих. И двете версии са венчани с брандирана решетка с надпис "Toyota" и мощни пластмасови брони, които могат лесно да бъдат сменени при евентуална "среща" с труден терен – гениално решение, което облекчава ремонта и персонализацията.

Страничният силует е белязан от изразителни линии и внушителни калници, които подчертават офроуд характера на машината. Задната част е естетически завършена от резервната гума, монтирана на вратата – задължителен елемент за всеки класически SUV, а С-образните стопове добавят стил и разпознаваемост. Toyota е отворила широко вратите за аксесоари и модификации – от допълнително оборудване за покоряване на непроходими места до MOLLE крепежни елементи на задните врати за сръчно организиране на екипировката за къмпинг. Практичност? Налице!

Въпреки по-скромните си габарити – дължина от 4 575 мм и междуосие от 2 580 мм – Land Cruiser FJ запазва ДНК-то на легендарния модел. За по-добра представа – той е с една идея по-дълъг от Corolla Cross, но значително по-къс от Land Cruiser 250. Късото междуосие е златен ключ към невероятна маневреност – минималният радиус на завиване е едва 5,5 метра, което го прави гъвкав като сърна дори в тесни планински пътеки или в пренаселения град.

Интериор

Салонът е пример за традициите на Toyota – изчистен, обмислен и фокусиран върху функционалността. Шофьорът е приветстван от масивен волан, дигитален инструментален панел и голям екран за мултимедията. Контролите са интуитивно групирани, за да може вниманието да остане върху пътя. Централната конзола е домакин на удобен скоростен лост и превключватели за офроуд режимите. Изпълнението е издържано в практичния стил на SUV-овете на Toyota, като пластмасовите повърхности гарантират дълготрайна устойчивост. Системата за сигурност Toyota Safety Sense е въоръжена с най-новите асистенти, включително предупреждение за сблъсък.

Двигатели и платформа

Под кожата на Land Cruiser FJ лежи доказаната във времето платформа IMV, споделена с Hilux и Fortuner. Тя е гарант за висока твърдост и непоклатима надеждност на каросерията. Сърцето на машината е 2,7-литров бензинов двигател (2TR-FE) с четири цилиндъра, който генерира 163 конски сили и 246 Нм въртящ момент. Той работи в хармоничен тандем с шестстепенна автоматична трансмисия Super ECT и включващо се задвижване на всички колела. Инженерите са прецизирали окачването, шасито и геометрията до съвършенство, за да постигнат истинската "Land Cruiser-ност" – оптимален баланс между издръжливост, стабилност и проходимост.

След безброй офроуд тестове, FJ демонстрира впечатляваща артикулация на колелата и отлична проходимост. По-късата колесна база му дава предимство и го прави майстор на маневрите не само в предизвикателни планински участъци, но и в градската джунгла. От Toyota заявяват, че Land Cruiser FJ е създаден да дава свобода и радост от шофирането във всякакви условия.