Новата Toyota RAV4 стъпва в Европа

Един от най-продаваните кросоувъри в света – Toyota RAV4 – е напът да обнови доминацията си на европейския пазар. Шестото поколение на модела вече е в процес на приемане на предварителни поръчки в редица държави, а официалният старт на продажбите се очаква в началото на следващата година, съобщава Motor.es.

Новият RAV4 прави своя европейски дебют с фокус върху хибридната технология, която е запазена марка на Toyota. Първоначално моделът ще се предлага с 2.5-литров хибриден агрегат. Клиентите ще могат да избират между версия с предно задвижване и 183 конски сили, чиято стартова цена е 45 200 евро, и по-мощна версия 4х4 със 191 к.с., започваща от 47 700 евро.

Голямата новина за 2026 г. обаче е разширяването на гамата с два изключително атрактивни plug-in хибридни (PHEV) варианта. Тези модификации ще предложат повече мощност и значително по-голям автономен пробег на електричество.

Очаква се PHEV версиите да бъдат предложени с предно задвижване (268 к.с.) и със задвижване на всички колела (304 к.с.). Най-впечатляващото тук е батерията с капацитет 22,68 кВтч, която според производителя ще позволи пробег до 100 км само на електричество. Това постижение позиционира новия RAV4 като един от лидерите в сегмента по отношение на чистата електрическа мобилност.

Toyota не пести от оборудване дори в базовите си версии. RAV4 2026 идва със сериозно разширено стандартно оборудване, което включва 18-инчови джанти, напълно дигитален кокпит с два 12-инчови екрана, безключово отключване, двузонов климатик, сензори за паркиране, камера за заден ход и пълния набор от системи за безопасност Toyota Safety Sense.

За тези, които търсят по-спортно излъчване и първокласен комфорт, е предвидена версията RAV4 GR Sport. Тя започва от 55 700 евро и се предлага само със задвижване на всички колела. Топмоделът включва 20-инчови джанти, тапицерия от естествена кожа, премиум озвучителна система JBL, 360-градусови камери, електрически регулируеми седалки, вентилация отпред и пълен пакет отопление (седалки и волан), както и електрическа задна врата.

С тази комбинация от хибридна ефективност, впечатляващ електрически пробег и богато технологично оборудване, новият Toyota RAV4 изглежда готов да продължи да бъде еталон в класа на компактните SUV-та.