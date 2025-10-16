Xiaomi подготвя нов по-голям SUV

Предстоящият по-голям SUV на Xiaomi, YU9, в момента преминава през строги тестове на голяма надморска височина, като главният изпълнителен директор Lei Jun лично участва и споделя впечатляващи снимки от трудната планинска верига Тианшан в Китай. Камуфлажните прототипи се подлагат на тестове по трудни пътища на надморска височина над 4000 метра, като тази критична фаза се наблюдава от висшите служители и инженери на отдела за електромобили на автомобилния производител.

Последните снимки подчертават внушителното присъствие на YU9, като по-ранни слухове сочат, че неговите колосални размери – над 5,2 метра дължина и 1,8 метра височина – го позиционират като наистина масивен семеен автомобил.

Ключовите спекулации около задвижването сочат, че Xiaomi разработва стратегия за двойно задвижване, предлагаща както чисто електрически автомобил (EV), така и електрически автомобил с удължен пробег (EREV). Според очакванията, вариантът EREV ще разполага с батерия от 80 kWh, която според източници може да осигури пробег само на електричество от приблизително 400 километра.

С преминаването на тестовете в такива напреднали и екстремни условия от лятото насам, наблюдателите на индустрията сочат към потенциално пускане на пазара в началото на 2026 година. за този флагмански SUV, въпреки че все още се очаква официално потвърждение от Xiaomi.