Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Притежаването на автомобил е необходимост за мнозина, но често подценяваме месечните и годишните разходи, които съпътстват шофирането. През 2025 г. тези разходи продължават да се покачват, движени от инфлацията, цените на горивата и новите изисквания за екологичност. Представяме ви пълна разбивка на основните разходи за поддръжка на един средностатистически автомобил в България.
1. Годишни задължителни разходи
Тези разходи се правят веднъж годишно и са задължителни за всеки собственик на превозно средство.
2. Разходи за обслужване и консумативи
Ежегодното обслужване и непредвидените ремонти са най-голямата променлива в бюджета.
3. Разходи за гориво
Това е най-големият месечен разход, който зависи изцяло от цената на горивата и вашия пробег.
4. Специфични разходи за електромобили
Макар и да спестяват от гориво, електрическите автомобили имат своите специфични разходи.
5. Заключение: Месечната сметка
За да сведете разходите до минимум, заложете на по-икономични и надеждни марки, чиито части са достъпни, и никога не пренебрегвайте редовното годишно обслужване. Ето една реалистична месечна сметка за собственик на масов бензинов автомобил, шофиращ активно (1000 км. на месец), включваща всички разходи:
1 Генерал Мунчу
10:25 19.10.2025
2 Анонимен
10:41 19.10.2025
3 Момчил
10:43 19.10.2025
4 Излишно е
11:01 19.10.2025
5 мани беги
11:03 19.10.2025
6 Боко праните гащи
11:04 19.10.2025
7 Струва колкото
В клуба на богатите е така трябва да се изцеди бг. цървула.
11:05 19.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тея сметки като зайчето и вълка
11:17 19.10.2025
10 демократ
Всичко е направено за да ви вземат парите просто защото не може вие да имате повече от тях.
Утре ще те санкционират просто защото носиш зелени панталони просто защото им трябват пари.
11:28 19.10.2025
11 дедо..
11:29 19.10.2025