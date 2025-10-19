Новини
Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

19 Октомври, 2025

Пълна разбивка на основните разходи

Радослав Славчев

Притежаването на автомобил е необходимост за мнозина, но често подценяваме месечните и годишните разходи, които съпътстват шофирането. През 2025 г. тези разходи продължават да се покачват, движени от инфлацията, цените на горивата и новите изисквания за екологичност. Представяме ви пълна разбивка на основните разходи за поддръжка на един средностатистически автомобил в България.

1. Годишни задължителни разходи

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Тези разходи се правят веднъж годишно и са задължителни за всеки собственик на превозно средство.

2. Разходи за обслужване и консумативи

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Ежегодното обслужване и непредвидените ремонти са най-голямата променлива в бюджета.

3. Разходи за гориво

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Това е най-големият месечен разход, който зависи изцяло от цената на горивата и вашия пробег.

4. Специфични разходи за електромобили

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?

Макар и да спестяват от гориво, електрическите автомобили имат своите специфични разходи.

5. Заключение: Месечната сметка

За да сведете разходите до минимум, заложете на по-икономични и надеждни марки, чиито части са достъпни, и никога не пренебрегвайте редовното годишно обслужване. Ето една реалистична месечна сметка за собственик на масов бензинов автомобил, шофиращ активно (1000 км. на месец), включваща всички разходи:

Колко струва поддръжката на автомобил в България през 2025 година?


