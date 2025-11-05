Новини
Ясни са БГ цените на новото Renault Clio

Ясни са БГ цените на новото Renault Clio

5 Ноември, 2025 11:53 3 701 11

Началната цена е под 40 000 лева

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новото Clio, за което вечи ви разказахме директно от световната му премиера на 8 септември в Мюнхен, навлиза и на българския пазар с цел да запази позицията си на универсално предложение и бестселър в B-сегмента, предлагайки редица технологични и задвижващи подобрения.

Поръчките за модела вече са отворени в България, като първите доставки се очакват в началото на 2026 година. Първите тестове, на които екипът ни ще присъства, ще се проведат в края на този месец в Португалия, така, че очаквайте и нашите впечатления от динамичното представяне на новото Clio директно от мястото на събитието. Но да се върнем на цените за България.

Новото Clio е с дължина 4.12 метра и се предлага с няколко типа силови агрегати, насочени както към частни, така и към корпоративни клиенти:

Бензинов двигател TCe 115: Предлага се с механична скоростна кутия. Началната цена за тази версия е 38 921 лв. / 19 900 евро.

Full Hybrid E-Tech 160 к.с.: Този хибриден агрегат е съчетан с автоматична трансмисия и е разработен с акцент върху производителността и ефективността. Цената за хибридната версия стартира от 48 700 лв. / 24 900 евро.

Хибридният вариант предлага 160 к.с. и демонстрира подобрена динамика спрямо предходния модел, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.3 секунди. Разходът на гориво е заявен като най-добър в класа, започвайки от 3.9 л/100 км и емисии на CO2 от 89 грама.

Моделът се вписва в разширяващата се B-гама на Renault, която включва също електрическите Renault 5 (3.92 м) и Renault 4 (4.14 м), както и SUV модела Captur (4.24 м) с хибриден E-Tech агрегат.

Нива на Оборудване

Гамата на новото Clio е структурирана в три основни нива на оборудване, целящи да покрият различни потребителски нужди: Evolution, Techno и Esprit Alpine, като цената на последната и най-наточена версия е 55 350 лева или 28 300 евро. Ето и останалите цени на модела за България:

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    2 1 Отговор
    Ми предвид новото нормално, цените са ОК, чакам да видим динамичното представяне на модела. Иначе преди няколко години базовата му цена беше същата, но в лева, сега пак е 20 000, но евро. но нали ще ставаме европейци, какво да се прави. Шегата на страна, колата изглежда супер.

    12:04 05.11.2025

  • 2 сектант

    4 3 Отговор
    супер е - силата на французите винаги е била в малките коли

    12:17 05.11.2025

  • 3 Опааа

    6 6 Отговор
    Как 50К за този кошник ве??? Ужас! 🤦‍♂️

    Коментиран от #5, #6

    12:36 05.11.2025

  • 4 Гуньо Простиа

    3 1 Отговор
    Прилича и е на цената на Тойота. Но за тези пари ще предпочета втората.

    12:51 05.11.2025

  • 6 пежо 408

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    със е60 или в211 си? или може би голф 5?

    12:56 05.11.2025

  • 7 1302

    5 1 Отговор
    Ужас!
    През 2002 година си купих от магазина VW Polo, 1,5 бензин за 21990 лева.
    Днес подобна кола ни я предлагат за 52000 лева.
    Пари като вестници. Скоро ще ги лепим по стените вместо тапети, като в Триумфалната арка на Ремарк.

    Коментиран от #9

    12:58 05.11.2025

  • 8 Пилот на Ферари

    4 0 Отговор
    Последните години Рено правят доста красиви автомобили . И голямо разнообразие от цветове .

    13:10 05.11.2025

  • 9 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "1302":

    През 2019г. купих ново Рено Клио 1.5 DCI, с търговска отстъпка за 24128лв.

    13:15 05.11.2025

  • 10 Фуего

    0 0 Отговор
    Нещо като ST 1,6 няма ли? Или за кифлите и цървулите шофиращи в бг, не се препоръчва?

    13:19 05.11.2025

  • 11 Роки

    0 0 Отговор
    Нормалните цени за автомобил среден клас са 17-20 хиляди евро. Всичко по-скъпо от това е КРАЖБА от парите на честно трудещите се хора.

    13:24 05.11.2025