Ясни са БГ цените на новото Renault Clio

Новото Clio, за което вечи ви разказахме директно от световната му премиера на 8 септември в Мюнхен, навлиза и на българския пазар с цел да запази позицията си на универсално предложение и бестселър в B-сегмента, предлагайки редица технологични и задвижващи подобрения.
Поръчките за модела вече са отворени в България, като първите доставки се очакват в началото на 2026 година. Първите тестове, на които екипът ни ще присъства, ще се проведат в края на този месец в Португалия, така, че очаквайте и нашите впечатления от динамичното представяне на новото Clio директно от мястото на събитието. Но да се върнем на цените за България.
Новото Clio е с дължина 4.12 метра и се предлага с няколко типа силови агрегати, насочени както към частни, така и към корпоративни клиенти:
Бензинов двигател TCe 115: Предлага се с механична скоростна кутия. Началната цена за тази версия е 38 921 лв. / 19 900 евро.
Full Hybrid E-Tech 160 к.с.: Този хибриден агрегат е съчетан с автоматична трансмисия и е разработен с акцент върху производителността и ефективността. Цената за хибридната версия стартира от 48 700 лв. / 24 900 евро.
Хибридният вариант предлага 160 к.с. и демонстрира подобрена динамика спрямо предходния модел, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.3 секунди. Разходът на гориво е заявен като най-добър в класа, започвайки от 3.9 л/100 км и емисии на CO2 от 89 грама.
Моделът се вписва в разширяващата се B-гама на Renault, която включва също електрическите Renault 5 (3.92 м) и Renault 4 (4.14 м), както и SUV модела Captur (4.24 м) с хибриден E-Tech агрегат.
Нива на Оборудване
Гамата на новото Clio е структурирана в три основни нива на оборудване, целящи да покрият различни потребителски нужди: Evolution, Techno и Esprit Alpine, като цената на последната и най-наточена версия е 55 350 лева или 28 300 евро. Ето и останалите цени на модела за България:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
12:04 05.11.2025
2 сектант
12:17 05.11.2025
3 Опааа
Коментиран от #5, #6
12:36 05.11.2025
4 Гуньо Простиа
12:51 05.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пежо 408
До коментар #3 от "Опааа":със е60 или в211 си? или може би голф 5?
12:56 05.11.2025
7 1302
През 2002 година си купих от магазина VW Polo, 1,5 бензин за 21990 лева.
Днес подобна кола ни я предлагат за 52000 лева.
Пари като вестници. Скоро ще ги лепим по стените вместо тапети, като в Триумфалната арка на Ремарк.
Коментиран от #9
12:58 05.11.2025
8 Пилот на Ферари
13:10 05.11.2025
9 Тошо
До коментар #7 от "1302":През 2019г. купих ново Рено Клио 1.5 DCI, с търговска отстъпка за 24128лв.
13:15 05.11.2025
10 Фуего
13:19 05.11.2025
11 Роки
13:24 05.11.2025