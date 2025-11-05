Ясни са БГ цените на новото Renault Clio

Новото Clio, за което вечи ви разказахме директно от световната му премиера на 8 септември в Мюнхен, навлиза и на българския пазар с цел да запази позицията си на универсално предложение и бестселър в B-сегмента, предлагайки редица технологични и задвижващи подобрения.

Поръчките за модела вече са отворени в България, като първите доставки се очакват в началото на 2026 година. Първите тестове, на които екипът ни ще присъства, ще се проведат в края на този месец в Португалия, така, че очаквайте и нашите впечатления от динамичното представяне на новото Clio директно от мястото на събитието. Но да се върнем на цените за България.

Новото Clio е с дължина 4.12 метра и се предлага с няколко типа силови агрегати, насочени както към частни, така и към корпоративни клиенти:

Бензинов двигател TCe 115: Предлага се с механична скоростна кутия. Началната цена за тази версия е 38 921 лв. / 19 900 евро.

Full Hybrid E-Tech 160 к.с.: Този хибриден агрегат е съчетан с автоматична трансмисия и е разработен с акцент върху производителността и ефективността. Цената за хибридната версия стартира от 48 700 лв. / 24 900 евро.

Хибридният вариант предлага 160 к.с. и демонстрира подобрена динамика спрямо предходния модел, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.3 секунди. Разходът на гориво е заявен като най-добър в класа, започвайки от 3.9 л/100 км и емисии на CO2 от 89 грама.

Моделът се вписва в разширяващата се B-гама на Renault, която включва също електрическите Renault 5 (3.92 м) и Renault 4 (4.14 м), както и SUV модела Captur (4.24 м) с хибриден E-Tech агрегат.

Нива на Оборудване

Гамата на новото Clio е структурирана в три основни нива на оборудване, целящи да покрият различни потребителски нужди: Evolution, Techno и Esprit Alpine, като цената на последната и най-наточена версия е 55 350 лева или 28 300 евро. Ето и останалите цени на модела за България: