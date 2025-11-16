Sharp LDK+: Когато телевизор и хладилник решиха да се превърнат в кола

На изложението Japan Mobility Show 2025 в Токио, японският производител на електроника Sharp показа нова версия на своя експериментален електрически автомобил LDK+. Миналата година компанията вече показа концепция с това име, но сега колата изглежда напълно готова за производство. И нищо чудно - все пак проектът е не само на Sharp, но и на тайванския технологичен гигант Hon Hai Precision (известен като Foxconn), който е собственик на марката от 2016 година.

Foxconn, най-големият производител на договорна електроника в света, активно разработва електрически превозни средства от няколко години в сътрудничество с тайванския концерн Yulon. И сега тяхната технология се превърна в основата на петместното комби Sharp LDK+, което сякаш е проектирано не просто като средство за транспорт, а като продължение на вашия дом на колела.

LDK+ е съкращение от Living, Dining, Kitchen (Жилищна зона, Трапезария, Кухня) – класическа японска формула за жилищни пространства

И това е цялата философия на автомобила. Вътре има истински „умен дом“: огромен мултимедиен дисплей, проектор с прибиращ се екран, система за тониране на прозорците, йонизатор на въздуха, контакти от битов тип и разтегателна маса. Интериорът може да се трансформира в работен офис, семейно кино или детска стая – в зависимост от настроението ви.

Sharp позиционира LDK+ като многофункционално пространство за живот и работа, не само за транспорт. Автомобилът е проектиран с фокус върху комфорта и дигиталната интеграция - логично продължение на философията на компанията, която доставя домакински уреди на милиони домове по света в продължение на десетилетия.

Планирано е LDK+ да влезе в масово производство през 2027 година. И макар техническите спецификации все още да не са публикувани, едно е ясно: за „старомодния“ Sharp, автомобилът се трансформира в нова форма на домакински уред. Само че този път има колела, батерия и душата на японски инженер.