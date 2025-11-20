Защо става все по-скъпо да поддържаме колите си в оторизирани сервизи

Някога поддръжката на автомобила беше въпрос само на механични умения, достъпен за всеки с гаечен ключ и известен опит. Днес обаче влизането в сервиз се е превърнало в поклонение пред софтуерния "олтарен" блок, където всяка тривиална манипулация е невъзможна без оторизиран дилърски скенер и абонамент за онлайн база данни. Това е не просто особеност, а порочен бизнес модел, който драстично оскъпява експлоатацията на съвременните автомобили и задушава независимия сервизен пазар.
Колкото повече електроника се налива в колите – от автоматични фарове до сложни системи за сигурност – толкова по-зависими ставаме от производителя. Дори при смяна на елементарни компоненти, като акумулатор или спирачни накладки, автомобилът вече изисква „обучение“ или „кодиране“, което може да бъде извършено само със специализиран софтуер.
Диагностиката: Новото златно сечение
Основният проблем се крие в централизирания контрол върху бордовия компютър (ECU) и комуникационната мрежа (CAN bus). Производителите умишлено правят достъпа до тези системи труден и скъп за независимите сервизи.
Заключени Функции: Много основни функции са "заключени" зад специфичен дилърски софтуер. Например, след смяна на акумулатора, ECU трябва да бъде "казано", че е поставен нов, за да регулира правилно зареждането и да избегне повреда. Без това „кодиране“, новият акумулатор може да има значително по-кратък живот.
Скъпи лицензи: Независимите сервизи са принудени да инвестират огромни суми в закупуването на скъпи мултимаркови диагностични инструменти и още по-скъпи абонаменти за достъп до техническа информация, схеми и актуализации. Тези разходи в крайна сметка се прехвърлят директно върху джоба на клиента.
Специализиран софтуер: Някои марки изискват толкова специфичен софтуер, че дори базово обслужване извън оторизирания сервиз става икономически неизгодно или технически невъзможно.
Този начин на работа създава ефективен монопол за оторизираните дилъри
Дори най-опитният механик, който преди десетилетия би могъл да поправи всеки проблем с минимални инструменти, днес е безсилен пред съобщение за грешка, което не може да бъде изтрито или нулирано.
Тези „софтуерни окови“ не само оскъпяват живота на собственика, но и намалява конкуренцията на пазара на услуги, което допълнително вдига цените. Това е тъжната истина за модерния автомобил: той е проектиран не само да ви вози, но и да ви върже здраво за скъпата сервизна мрежа на производителя за целия си експлоатационен живот. Правото на ремонт (Right to Repair), което се бори да навлезе в други технологични сфери, все още е далечна мечта за автомобилния свят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
14:31 20.11.2025
2 Новата реалност
14:36 20.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
За това е.
Очаквайте и други изненади !
14:37 20.11.2025
4 Асен
Коментиран от #6
14:42 20.11.2025
5 Селянин
- Машините стават все по сложни и трудоемнки за ремонт. Отделно са много по чуствителни към ремонт извън допуските.
- Машините се изчисляват на минимум ресурс. Има специално софтуери, чиято задача е да изчисли елемента да изкара определен ресурс и това се прави за всички елементи на кочината. Проблема е, че я купуваш от европа след изтичане на този ресурс и се сцепваш от разходи.
- Машините са претрупани от екстри и електронни елементи. Голф 1 имаше часовник и няколко кабела. Голф 7 има тридесет компютъра и няколко комуникационни мрежи работещи с различни скорости, както и оптика.
- Механиците стават все по скъпи. Един съвременен техник за съвременна машина не е маслар. Трябва да знае език, да разбира от електроника на високо ниво. Да разбира от софтуер и програмиране на ниско ниво и да преминава непрекъснато сложни обучения, че да може да прави поредната еднодневка.
Затова аз имам пари да си купя нова кола, но карам една 2002 и една 2007г. както и си възстановявам една 1988г. Защото съм в тая помия от 30 години. И нак-интересното е, че производителите вина нямат. Това са изискванията за Европа и Щатите. За много пазари все още има много прости конструктивно машини като чисто нови.
Коментиран от #15, #26
14:42 20.11.2025
6 Продай го...
До коментар #4 от "Асен":... Нали сме богати!!! Ще си купиш нов!!!
14:44 20.11.2025
7 жжжжжж
14:56 20.11.2025
8 НЕ все по-скъпо
14:57 20.11.2025
9 Щото са картел
14:58 20.11.2025
10 ХА…ХА… споделям личен опит!
14:59 20.11.2025
11 ДрайвингПлежър
слугувам и защото новите са трошки няма да изкарат толкова
15:06 20.11.2025
12 Име
Коментиран от #13
15:17 20.11.2025
13 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Име":аз пък съм адски доволен от фирмения... е ходя на 250 км, а не при най близкия - но хората се грижат прекрасно за колата
15:20 20.11.2025
14 Авто сервиз
Коментиран от #16
15:20 20.11.2025
15 Така е
До коментар #5 от "Селянин":Но гржданите искат екстри ,много малко хора ще купят кола без екстри
Коментиран от #19, #29
15:21 20.11.2025
16 Алооу
До коментар #14 от "Авто сервиз":Коя година са тези атмосверни бензини
Коментиран от #20
15:24 20.11.2025
17 Антон
15:32 20.11.2025
18 ВЕЛИНСКИ
НЯМА НУЖДА ДА ХОДИТЕ В НА УЧЕН СЕРВ. ....
Коментиран от #21
15:35 20.11.2025
19 хаха
До коментар #15 от "Така е":В момента екстрите са почти всички задължителни. Според теб хората искат ли ограничител на скоростта? Искат ли колата да им върти волана обратно, защото решила, че излизаш от лентата? Може би ги интересува крушката на стопа да мига във форма на кученце и да е на лед лента, ама вместо смяна на крушка за 2лв да трябва да купиш нов блок габарити за 2000лв?
Компютрите и т.н. идват с еко нормите и купища идеи на разни НПОта как да станело по-безопасно да се кара.
Сега знаеш ли поредното безумие, дето е имало и тук статия с такива идеи на НПО за България? Във Великобритания ще намаляват ширината на лява лента. Колите задминавали велосипедистите и било опасно. Затова по-тясно с 70см лента и велосипедистът да кара по средата й. Велоалеите отстрани да стоят празни. У нас идеята- да се стеснят лентите по пътищата, улиците, за да не се отпускат шофьорите да карат бързо. После се чуди що паркираш и не могат да минат до теб, на светофар ще си одерете огледалата и т.н.
Коментиран от #22
15:45 20.11.2025
20 Няма
До коментар #16 от "Алооу":такива..... Имаше карбураторни.
15:51 20.11.2025
21 Милен
До коментар #18 от "ВЕЛИНСКИ":С тоя "градски транспорт" мога ли да отида от нашето село до съседното, ако малкия се разболее а в нашето село няма лекар и аптека?
16:24 20.11.2025
22 дедо..
До коментар #19 от "хаха":Е па мойта карина мина четвърт век,пълен ел пакет е,смених и преднио джам оти беше спукан и ми турнаа такъв,отопляем като заднио за да не чегрътам снего като шашав,има и печка-дако е дизелак с турбо,рапнах и едно ксенонче че тия новите ме заслепяват,с климатик е-и дуу много студено,сложих и лети джанти и седалки рекаро..от целика и най важното е че зимаска пали от раз-дако нема суфтуер и оди..с тираджийска нафта
16:26 20.11.2025
23 ПНзпздпз
Подобна е ситуацията и с "презастрояването" и цените на жилищата в София - всички мрънкат, пък накрая всичко се разпродава. Парадокс след парадокс ви казвам!
Коментиран от #27
16:40 20.11.2025
24 Евтино и здраво
Коментиран от #25, #35
16:40 20.11.2025
25 Пасат
До коментар #24 от "Евтино и здраво":И аз имам същия. Въпросът е колко време още ще ни позволяват да ги караме.
Коментиран от #32
17:17 20.11.2025
26 БАРС
До коментар #5 от "Селянин":НЕ НЕ ТОВА Е ПРИЧИНА А.ПРИЧИНАТА Е В ТОВА ,ЧЕ ВЪВ ФИРМИНИТЕ СЕРВИЗИ СЕ РАБОТИ НА ЧАМ ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНА ЧПСОВА СТАВКА .ОК НЯМА ПРОБЛЕМ НО ПРОБЛЕМЪТ Е А НАТПИСАПНЕТО НА СПМОВЕТЕ ТО ТАМ Е Проблема.РАБОТА ЗА 4 СПСА ГАРАНТИРАНО ОЩЕ 1 ЧАС ИЛИ 1.5 А АКО Е ЗА 8 ЧПСА ГАРАНЦИЯ ОЩЕ ТРИ ЧАСА ОТГОРЕ.ПО СЕРВИЗИЬЕ ЛЪЖАТ.ОСТАВИДИ ЧОВЕК КОЛАТА И ЕАЖА ЕЛА СЛЕД 2ИЛИ 2 ДЕНА ДА СИ ЯВЗЕМЕ МИ ГОЬОВ. ВЕДНАГА ОТГОРЕ ЧАСОВЕ СЕ ПИШАТ А ХОРАТА НЕ МЕТАТ ПАРИТЕ РО АСФАЛТА.ГАРАНЦИЯ И ТИ СИ ВЗЕМАЛ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО ТРЯБВА.
Коментиран от #28
17:23 20.11.2025
27 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "ПНзпздпз":Банките са пълни с пари и раздават на бунаците. А бунаци бол! И бунаците понеже финансово неграмотни скачат.
Реклама за 300 и нещо кинта за нова кола - ама той не прави сметка, че като качи 2-3 екстри стават 400, че освен тях има няколко хилядарки за каско - и няма право на глас, щото не е негова колата ми е на лизинг, че трябва да влезе в сервиз когато му кажат и да прави каквото му кажат (на познат му смениха амортесьори на 30 000 км и въобще не го питаха - отчело им - сменилли и му връчили сметка за няколко бона) а накрая на периода трябва да извади ище 10 хилки, че най-накрая да си купи колата, щот след 4-5 години плащане тя още не е негова...
17:24 20.11.2025
28 ДрайвингПлежър
До коментар #26 от "БАРС":В моя сервиз часовата ставка е 85 лева
Но пак казвам пичовете са изключително коректни - а работата се начислява буквално на минути. Имам начислявани манипулации по 10 и по 15 минути - нямам надписване на часове.
Коментиран от #30
17:26 20.11.2025
29 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Така е":Винаги съм казвал, че в колата ми трябва климатик и добро радио - айде вече ще добавя и парктроник, щото модерните са толкова изчанчени че не я виждаш нито къде почва, нито къде свършва, но това не е задължително. Е и едни "лачени жанти" за фейс.
Никви други екстри - ни ми трябват автоматични фарове, ни ми трябват адаптивни амортесьори камо ли пък "амбиентно осветление" - даже като видя такова ми иде да го изтръгна. Бих платил за Нощен панел като на Сааб (лека му пръст) най-приятната кола за нощно шофиране, която съм пробвал.
Колкото повече глупости имаш в една кола толкова по-често ще си говорите с майстора: Ама не може ли да...
17:31 20.11.2025
31 васко де гама
Коментиран от #34
17:52 20.11.2025
32 Колкото искаш си го ползвай
До коментар #25 от "Пасат":Позволяване и забраняване има само тука в промити мозъци на интернет писачи. Карай си го спокойно.
18:15 20.11.2025
33 ?????
Поддържам я в перфектно състояние при неоторизирания бай Мишо.
Жената кара 6-годишен Голф седмица.
Королата повече ми харесва.
Ако можех да си купя такава Корола ново производство не бих се замислил въобще.
19:09 20.11.2025
34 Сър Мастър Бейтс
До коментар #31 от "васко де гама":Първо, не си длъжен да си купуваш нови коли, запазени употребявани винаги могат да се намерят. Второ, кола от магазина е привилегия за хора поне с милион в банковата сметка - иначе просто е неразумно финансово упражнение. Ако кола ще се купува с чужди пари, аз би взел потребителски кредит от банка, при което колата си е на мое име и не съм задължен да ходя в официалните (грабителски) сервизи, ако че гаранцията ми ще отпадне. Иначе да, колата е изключително скъпо удоволствие вече, а в големите градове се паркира изключително трудно. Абсолютен факт.
20:34 20.11.2025
35 Дфен
До коментар #24 от "Евтино и здраво":А един имаше същия но дизелов и мина на нов Дъстър газ-бензин и се роди.
09:43 21.11.2025
36 Проблема
10:56 21.11.2025