Новини
Защо става все по-скъпо да поддържаме колите си в оторизирани сервизи

20 Ноември, 2025 14:26 2 678 36

Колкото повече електроника се налива в колите – от автоматични фарове до сложни системи за сигурност – толкова по-зависими ставаме от производителя

Защо става все по-скъпо да поддържаме колите си в оторизирани сервизи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Някога поддръжката на автомобила беше въпрос само на механични умения, достъпен за всеки с гаечен ключ и известен опит. Днес обаче влизането в сервиз се е превърнало в поклонение пред софтуерния "олтарен" блок, където всяка тривиална манипулация е невъзможна без оторизиран дилърски скенер и абонамент за онлайн база данни. Това е не просто особеност, а порочен бизнес модел, който драстично оскъпява експлоатацията на съвременните автомобили и задушава независимия сервизен пазар.

Колкото повече електроника се налива в колите – от автоматични фарове до сложни системи за сигурност – толкова по-зависими ставаме от производителя. Дори при смяна на елементарни компоненти, като акумулатор или спирачни накладки, автомобилът вече изисква „обучение“ или „кодиране“, което може да бъде извършено само със специализиран софтуер.

Диагностиката: Новото златно сечение

Основният проблем се крие в централизирания контрол върху бордовия компютър (ECU) и комуникационната мрежа (CAN bus). Производителите умишлено правят достъпа до тези системи труден и скъп за независимите сервизи.

Заключени Функции: Много основни функции са "заключени" зад специфичен дилърски софтуер. Например, след смяна на акумулатора, ECU трябва да бъде "казано", че е поставен нов, за да регулира правилно зареждането и да избегне повреда. Без това „кодиране“, новият акумулатор може да има значително по-кратък живот.

Скъпи лицензи: Независимите сервизи са принудени да инвестират огромни суми в закупуването на скъпи мултимаркови диагностични инструменти и още по-скъпи абонаменти за достъп до техническа информация, схеми и актуализации. Тези разходи в крайна сметка се прехвърлят директно върху джоба на клиента.

Специализиран софтуер: Някои марки изискват толкова специфичен софтуер, че дори базово обслужване извън оторизирания сервиз става икономически неизгодно или технически невъзможно.

Този начин на работа създава ефективен монопол за оторизираните дилъри

Дори най-опитният механик, който преди десетилетия би могъл да поправи всеки проблем с минимални инструменти, днес е безсилен пред съобщение за грешка, което не може да бъде изтрито или нулирано.

Тези „софтуерни окови“ не само оскъпяват живота на собственика, но и намалява конкуренцията на пазара на услуги, което допълнително вдига цените. Това е тъжната истина за модерния автомобил: той е проектиран не само да ви вози, но и да ви върже здраво за скъпата сервизна мрежа на производителя за целия си експлоатационен живот. Правото на ремонт (Right to Repair), което се бори да навлезе в други технологични сфери, все още е далечна мечта за автомобилния свят.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    22 10 Отговор
    "Защо става все по-скъпо" - сигурно и това не е заради еврото.

    14:31 20.11.2025

  • 2 Новата реалност

    26 0 Отговор
    Все повече ще започнем да гледаме кои фарове могат да се регулират от дисплея на екрана и кои марки искат да отидеш в оторизиран сервиз за да ти отворят предния капак. (Има такива автомобили)

    14:36 20.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 3 Отговор
    Е па вклуба на богатите сме.

    За това е.

    Очаквайте и други изненади !

    14:37 20.11.2025

  • 4 Асен

    23 2 Отговор
    Даже и със скъпо оборудване нашите псевдо монтьори са леваци имам Форд Фокус обиколих 13 сервиза и никъде не могат да оправят проблема колата седи три четири дена и ми звънят приятел ела да си я вземеш че не не знаят къде е проблема. В последният сервиз вече седи месец вече започва втори всяка седмица проба грешка.

    Коментиран от #6

    14:42 20.11.2025

  • 5 Селянин

    36 4 Отговор
    25 години съм в този бизнес. Причините да става все по скъпо са няколко:
    - Машините стават все по сложни и трудоемнки за ремонт. Отделно са много по чуствителни към ремонт извън допуските.
    - Машините се изчисляват на минимум ресурс. Има специално софтуери, чиято задача е да изчисли елемента да изкара определен ресурс и това се прави за всички елементи на кочината. Проблема е, че я купуваш от европа след изтичане на този ресурс и се сцепваш от разходи.
    - Машините са претрупани от екстри и електронни елементи. Голф 1 имаше часовник и няколко кабела. Голф 7 има тридесет компютъра и няколко комуникационни мрежи работещи с различни скорости, както и оптика.
    - Механиците стават все по скъпи. Един съвременен техник за съвременна машина не е маслар. Трябва да знае език, да разбира от електроника на високо ниво. Да разбира от софтуер и програмиране на ниско ниво и да преминава непрекъснато сложни обучения, че да може да прави поредната еднодневка.
    Затова аз имам пари да си купя нова кола, но карам една 2002 и една 2007г. както и си възстановявам една 1988г. Защото съм в тая помия от 30 години. И нак-интересното е, че производителите вина нямат. Това са изискванията за Европа и Щатите. За много пазари все още има много прости конструктивно машини като чисто нови.

    Коментиран от #15, #26

    14:42 20.11.2025

  • 6 Продай го...

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    ... Нали сме богати!!! Ще си купиш нов!!!

    14:44 20.11.2025

  • 7 жжжжжж

    13 2 Отговор
    китайците идват..

    14:56 20.11.2025

  • 8 НЕ все по-скъпо

    14 1 Отговор
    А безумно скъпо!

    14:57 20.11.2025

  • 9 Щото са картел

    15 1 Отговор
    За това! Тотален картел ....

    14:58 20.11.2025

  • 10 ХА…ХА… споделям личен опит!

    19 5 Отговор
    Винаги купувам нови коли. В момента карам хибридна тойота на седем години. Върви като пушка!!! Никога не съм ходил с никоя кола на гаранционни прегледи…просто забравям за оторизираните сервизи, които само за смяна на масло и всички филтри ти взимат ежегодно /заради гаранцията/ 600 лева, а на обикновен сервиз, на 15000 км Смяната ми е 200 лева. И така за 30 години съм спестил пари най малко за една нова кола нисък клас… оторизираните сервизи разчитат на глупендерите дето си пазят гаранциите за да ги щавят здраво!!!

    14:59 20.11.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Па не знам... аз мойта си я поддържам в оторизирания и частите не са по-скъпи от това да ги купя от някой магазин, а са си ОМ - работата е скъпа, но пък познават модела имат всичката документация и целия набор инструменти - по-добре отколкото някой да се упражнява на колата ми и да вика :чакай да видим тука!

    слугувам и защото новите са трошки няма да изкарат толкова

    15:06 20.11.2025

  • 12 Име

    9 1 Отговор
    То винаги е било скъпо, и изключително некачествено!

    Коментиран от #13

    15:17 20.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    аз пък съм адски доволен от фирмения... е ходя на 250 км, а не при най близкия - но хората се грижат прекрасно за колата

    15:20 20.11.2025

  • 14 Авто сервиз

    13 6 Отговор
    Както винаги съм казвал , бензин , атмосферен , ръчка , ако има и 4х4 е бонус .Всичко друго е висене по сервизи и даване на пари .Казвам го като човек който е карал кола от магазина .

    Коментиран от #16

    15:20 20.11.2025

  • 15 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    Но гржданите искат екстри ,много малко хора ще купят кола без екстри

    Коментиран от #19, #29

    15:21 20.11.2025

  • 16 Алооу

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Авто сервиз":

    Коя година са тези атмосверни бензини

    Коментиран от #20

    15:24 20.11.2025

  • 17 Антон

    9 3 Отговор
    Снобията трябва да се заплаща! Скъпо! А моето виждане е, че предметите (вкл. колите) трябва да служат на хората, а не хората да им слугуват.

    15:32 20.11.2025

  • 18 ВЕЛИНСКИ

    7 1 Отговор
    С ГР.ТРАНСПОРТ СРЕЩУ 1.60
    НЯМА НУЖДА ДА ХОДИТЕ В НА УЧЕН СЕРВ. ....

    Коментиран от #21

    15:35 20.11.2025

  • 19 хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    В момента екстрите са почти всички задължителни. Според теб хората искат ли ограничител на скоростта? Искат ли колата да им върти волана обратно, защото решила, че излизаш от лентата? Може би ги интересува крушката на стопа да мига във форма на кученце и да е на лед лента, ама вместо смяна на крушка за 2лв да трябва да купиш нов блок габарити за 2000лв?
    Компютрите и т.н. идват с еко нормите и купища идеи на разни НПОта как да станело по-безопасно да се кара.
    Сега знаеш ли поредното безумие, дето е имало и тук статия с такива идеи на НПО за България? Във Великобритания ще намаляват ширината на лява лента. Колите задминавали велосипедистите и било опасно. Затова по-тясно с 70см лента и велосипедистът да кара по средата й. Велоалеите отстрани да стоят празни. У нас идеята- да се стеснят лентите по пътищата, улиците, за да не се отпускат шофьорите да карат бързо. После се чуди що паркираш и не могат да минат до теб, на светофар ще си одерете огледалата и т.н.

    Коментиран от #22

    15:45 20.11.2025

  • 20 Няма

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Алооу":

    такива..... Имаше карбураторни.

    15:51 20.11.2025

  • 21 Милен

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "ВЕЛИНСКИ":

    С тоя "градски транспорт" мога ли да отида от нашето село до съседното, ако малкия се разболее а в нашето село няма лекар и аптека?

    16:24 20.11.2025

  • 22 дедо..

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Е па мойта карина мина четвърт век,пълен ел пакет е,смених и преднио джам оти беше спукан и ми турнаа такъв,отопляем като заднио за да не чегрътам снего като шашав,има и печка-дако е дизелак с турбо,рапнах и едно ксенонче че тия новите ме заслепяват,с климатик е-и дуу много студено,сложих и лети джанти и седалки рекаро..от целика и най важното е че зимаска пали от раз-дако нема суфтуер и оди..с тираджийска нафта

    16:26 20.11.2025

  • 23 ПНзпздпз

    9 2 Отговор
    Но пък продажбите на нови коли не намаляват, дори напротив, така че явно народът е ОК с цените на закупуване (ако може да се нарече така) и на поддръжка. Демек, проблем очевидно няма.

    Подобна е ситуацията и с "презастрояването" и цените на жилищата в София - всички мрънкат, пък накрая всичко се разпродава. Парадокс след парадокс ви казвам!

    Коментиран от #27

    16:40 20.11.2025

  • 24 Евтино и здраво

    2 5 Отговор
    Имам бензинов Фолксваген Пасат 5.5 и не бих го заменил за нищо друго

    Коментиран от #25, #35

    16:40 20.11.2025

  • 25 Пасат

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Евтино и здраво":

    И аз имам същия. Въпросът е колко време още ще ни позволяват да ги караме.

    Коментиран от #32

    17:17 20.11.2025

  • 26 БАРС

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    НЕ НЕ ТОВА Е ПРИЧИНА А.ПРИЧИНАТА Е В ТОВА ,ЧЕ ВЪВ ФИРМИНИТЕ СЕРВИЗИ СЕ РАБОТИ НА ЧАМ ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНА ЧПСОВА СТАВКА .ОК НЯМА ПРОБЛЕМ НО ПРОБЛЕМЪТ Е А НАТПИСАПНЕТО НА СПМОВЕТЕ ТО ТАМ Е Проблема.РАБОТА ЗА 4 СПСА ГАРАНТИРАНО ОЩЕ 1 ЧАС ИЛИ 1.5 А АКО Е ЗА 8 ЧПСА ГАРАНЦИЯ ОЩЕ ТРИ ЧАСА ОТГОРЕ.ПО СЕРВИЗИЬЕ ЛЪЖАТ.ОСТАВИДИ ЧОВЕК КОЛАТА И ЕАЖА ЕЛА СЛЕД 2ИЛИ 2 ДЕНА ДА СИ ЯВЗЕМЕ МИ ГОЬОВ. ВЕДНАГА ОТГОРЕ ЧАСОВЕ СЕ ПИШАТ А ХОРАТА НЕ МЕТАТ ПАРИТЕ РО АСФАЛТА.ГАРАНЦИЯ И ТИ СИ ВЗЕМАЛ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО ТРЯБВА.

    Коментиран от #28

    17:23 20.11.2025

  • 27 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "ПНзпздпз":

    Банките са пълни с пари и раздават на бунаците. А бунаци бол! И бунаците понеже финансово неграмотни скачат.
    Реклама за 300 и нещо кинта за нова кола - ама той не прави сметка, че като качи 2-3 екстри стават 400, че освен тях има няколко хилядарки за каско - и няма право на глас, щото не е негова колата ми е на лизинг, че трябва да влезе в сервиз когато му кажат и да прави каквото му кажат (на познат му смениха амортесьори на 30 000 км и въобще не го питаха - отчело им - сменилли и му връчили сметка за няколко бона) а накрая на периода трябва да извади ище 10 хилки, че най-накрая да си купи колата, щот след 4-5 години плащане тя още не е негова...

    17:24 20.11.2025

  • 28 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "БАРС":

    В моя сервиз часовата ставка е 85 лева
    Но пак казвам пичовете са изключително коректни - а работата се начислява буквално на минути. Имам начислявани манипулации по 10 и по 15 минути - нямам надписване на часове.

    Коментиран от #30

    17:26 20.11.2025

  • 29 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Винаги съм казвал, че в колата ми трябва климатик и добро радио - айде вече ще добавя и парктроник, щото модерните са толкова изчанчени че не я виждаш нито къде почва, нито къде свършва, но това не е задължително. Е и едни "лачени жанти" за фейс.

    Никви други екстри - ни ми трябват автоматични фарове, ни ми трябват адаптивни амортесьори камо ли пък "амбиентно осветление" - даже като видя такова ми иде да го изтръгна. Бих платил за Нощен панел като на Сааб (лека му пръст) най-приятната кола за нощно шофиране, която съм пробвал.

    Колкото повече глупости имаш в една кола толкова по-често ще си говорите с майстора: Ама не може ли да...

    17:31 20.11.2025

  • 31 васко де гама

    8 2 Отговор
    Целият проблем е в самата капиталистическата система - да бъдеш принудително привързан към тях и за най малката повреда трябва да посетиш специализираният им сервиз -- превръщайки клиента както при наркоманите постоянен клиентът да посещава сервиза им - привързаност и то за цял живот -- модерен роб ако кажа мисля ,че няма да сбъркам . Удоволствието да управляваш автомобил е вече скъпо удоволствие -- застраховки , каско , винетки , годишно данъци , поддържане и то в специализираните им сервизи и най важното да намериш парк място в големите градове -- скъпо и проблемно . Вече да имаш кола почти да имаш едно дете за което трябва да се грижещ постоянно - внимание , разходи и проблеми . Знам някой ще каже ,че има гараж но проблема не е само в него когато --големите градове -- с часове търсиш място за паркиране не ,че е скъпо но и да намериш е трудно.

    Коментиран от #34

    17:52 20.11.2025

  • 32 Колкото искаш си го ползвай

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Пасат":

    Позволяване и забраняване има само тука в промити мозъци на интернет писачи. Карай си го спокойно.

    18:15 20.11.2025

  • 33 ?????

    7 2 Отговор
    Карам 20-годишна Тойота Корола 1,6 бензин, ръчка.
    Поддържам я в перфектно състояние при неоторизирания бай Мишо.
    Жената кара 6-годишен Голф седмица.
    Королата повече ми харесва.
    Ако можех да си купя такава Корола ново производство не бих се замислил въобще.

    19:09 20.11.2025

  • 34 Сър Мастър Бейтс

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "васко де гама":

    Първо, не си длъжен да си купуваш нови коли, запазени употребявани винаги могат да се намерят. Второ, кола от магазина е привилегия за хора поне с милион в банковата сметка - иначе просто е неразумно финансово упражнение. Ако кола ще се купува с чужди пари, аз би взел потребителски кредит от банка, при което колата си е на мое име и не съм задължен да ходя в официалните (грабителски) сервизи, ако че гаранцията ми ще отпадне. Иначе да, колата е изключително скъпо удоволствие вече, а в големите градове се паркира изключително трудно. Абсолютен факт.

    20:34 20.11.2025

  • 35 Дфен

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Евтино и здраво":

    А един имаше същия но дизелов и мина на нов Дъстър газ-бензин и се роди.

    09:43 21.11.2025

  • 36 Проблема

    3 0 Отговор
    идва от това, че вече всички производители на коли/камиони/ремаркета искат да са като Макдоналдс - не искат да ти продават само бургера, но и каротфките, колата, соса...сладоледа за десерт... Никой вече не печели толкова от новия продукт, колкото от следпродажбеното обслужване, сервизни договори, резервни части.... и това е световна политика на всички световни производители....

    10:56 21.11.2025