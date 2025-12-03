МВР купува стотици шкоди без една стотинка отстъпка. Вярно или не?

По повод разпространената информация в български медии относно покупката на нови коли за полицията без никаква отстъпка, решихме, като автомобилни специалисти, да внесем яснота по темата. Става дума за това, че Министерството на вътрешните работи (МВР) е напът да се сдобие с внушителен брой от 405 автомобила с повишена проходимост, а именно от модела Skoda Kodiaq, но офертата повдига въпроси относно ценообразуването.

Според публикации в интернет, огромната партида джипове за обновяването на автопарка на силовото ведомство, е договорена на цена, която привидно не включва обичайните търговски отстъпки, които се очакват при подобен мащабен обществен договор.

Анализът е базиран на публично достъпна информация относно обществената поръчка за 405 автомобила 4х4, възложена от МВР, като един от класираните участници е Еуратек, официален вносител на марката Skoda за България.

Този ход хвърля дебела сянка върху прозрачността на обществените поръчки и събужда стари спорове за това как се харчат средствата от Фонда за безопасност на движението, от който се финансира закупуването.

Сметките показват, че при заложени около 135 000 лева без ДДС за бройка автомобил с повишена проходимост, както показват публичните данни за обособената позиция, общата стойност на сделката за 405 броя 4х4 джипове надхвърля 54 милиона лева (без данъци).

Въпреки че Skoda Kodiaq безспорно е доказан, надежден и здрав SUV, идеален за нуждите на патрулиране в разнообразни теренни условия, липсата на видима отстъпка за такова колосално количество автомобили предизвиква силен обществен резонанс. Но всъщност това не е така.

При нормална търговска практика, покупка на стотици бройки от един модел би следвало да доведе до значително по-изгодна цена в сравнение с тази на дребно или дори индивидуалните корпоративни сделки. С други думи, „да купиш на едро, но да платиш като на дребно“ е фразата, която описва най-точно ситуацията. Еуратек обаче прави отстъпки на МВР, при това сериозни.

Политическите журналисти, опитвайки се да намерят кусури основно в МВР, не си дават сметка, че въпросните полицейски автомобили се дооборудват с доста голямо количество екстри, нужни на полицията.

В условията на засилен обществен контрол и постоянни критики към състоянието на пътищата, всяка стотинка, идваща от глобите на шофьорите, трябва да бъде изразходвана с безупречна отчетност и максимална ефективност. Поради тази причина се свързахме с официалния вносител на автомобилите Skoda и ги попитахме на какво точно се дължи високата цена.

На специфично полицейско оборудване, което прави всеки джип уникален специализиран автомобил, или става въпрос за пропуск в договарянето? Ето и отговорът на фирмата вносител на автомобилите Skoda у нас Еуратек, който публикуваме без редакторска намеса.

Посочената информация не отговаря на истината, като включително Еуратек ООД не е участвало в тази поръчка. По обществената поръчка участва един от търговските партньори на марката - Бохемия Екипауто ООД. Тъй като съдействахме за получаване на специални отстъпки от завода-производител (Шкода Ауто АД) ние сме запознати с част от детайлите и бихме искали да внесем следните разяснения, от които всеки може да си направи заключение за истината и качеството на журналистическите инсинуации и внушения в изложената тенденциозно информация.



Отговорът ни ще бъде изключително кратък и базиран само на публичната информация, публикувана на сайта на платформата за обществени поръчки – ЕОП и по-конкретно на следния линк - https://app.eop.bg/today/409148.



На посочената страница от Министерство на вътрешните работи е поставен Протокол № 3 от работата на Комисията, назначена по съответната обществена поръчка, документацията по поръчката и всички други документи, касаещи процедурата.

Платформата за провеждане на обществени поръчки, въведена преди няколко години осигурява изключително добра база за честно провеждане на процедурите, води до добра конкурентоспособност, като се отличава с достъпност, прозрачност и публичност, и дава възможност за контрол и проверка от страна на всички заинтересовани и незаинтересовани лица.

В тази връзка буди недоумение как журналисти с претенции за обективност не са си направили труда да проверят фактите, които публикуват.



На страница 10 и 11 от посочения Протокол № 3, служителите на МВР са цитирали дословно ценовото предложение на участника Бохемия Екипауто ООД. От нея може ясно да се установи – какво се съдържа в сумата от 95 940 лева с ДДС, респективно 79 950 лева без ДДС от ценовото предложение. Там влизат:



1. Допълнително техническо оборудване (генератор, допълнителен тягов акумулатор, електроника за управление на разпределението на зарядите, допълнително зарядно устройство, изводи за захранване, включително свързания с преоборудването труд) – на стойност 2 642 лева без ДДС.

2. Опознавателни знаци – надписи, светлоотразителни елементи – на стойност 998 лева без ДДС.

3. Тетра радиотерминал с ключове – на стойност 3 595 лева без ДДС.

4. Специални сигнални светлини, високоговорител и сирена – на стойност 1490 лева.

5. Лек автомобил 4х4 – на стойност 71 225 лева без ДДС.



Сега нека да обърнем внимание на това, какво стои и зад посочената цена само на автомобила – 71 225 лева без ДДС или 85 470 лева с ДДС.



За сравнение, към датата на подаване на офертата същият автомобил по ценова листа, с изискваните по обществената поръчка доплащания за удължена гаранция, цвят металик, лед матрични светлини е струвал 86 733 лева с ДДС.

Участващото дружество е получило отстъпката от производителя за автомобилите около 15 %, но тук е важно да се отбележи, че във формираната офертна цена има включени още три допълнителни разхода за:



1. ПЪЛНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА 8г./250 000 км.

* Т. 10 от Документацията – Изисквания по отношение на гаранционно(сервизно обслужване) на автомобилите, като в него Изпълнителят за своя сметка осигурява пълно сервизно и техническо обслужване, включващо – всички периодични обслужвания, като смяна на двигателно масло, смяна на масло на скоростна кутия, всички филтри, спирачни дискове, накладки и всички необходими части и консумативи за посоченото обслужване и съгласно препоръките на завода-производител за оферирания период, именно 8 години / 250 000 километра.



2. АВАРИЙНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ 24/7

* т.10.5.-10.7. от Документацията - Осигуряване на помощно бюро за поддръжка на дежурен персонал за приемане на сигнали 24/7. Аварийна техническа помощ. Безплатна пътна помощ 24/7 с възможност за реагиране 2 часа.

3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ ЗИМНИ ГУМИ С АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

* Т. 34 (от таблицата) от Документацията – Автомобилът да бъде доставен с два комплекта гуми (зимни и летни) монтирани на алуминиеви джанти. Гумите да са от официален доставчик на производителя на автомобилите, със скоростен индекс съответстващ на максималната скорост на МПС.



Стойността на тези три изискани от възложителя разхода е търговска информация на участващото дружество, но по наши изчисления не може да бъде по-ниска от 17 000 лева без ДДС или над 20 000 лева с ДДС.



В заключение бихме искали да уверим, че МВР е получило възможно най-добрите финансови условия при заложените технически параметри на автомобили, сервизното обслужване и допълнителното специализирано полицейско оборудване.



Предоставената цена за Шкода Кодиак е с 28 % по-ниска от прогнозната стойност по поръчката, което е икономия от над 15,5 милиона лева.

Считаме за изключително грозно и непрофесионално да се търси обществено внимание с откровени лъжи, частична и непълна информация, манипулирани твърдения.

Очакваме публично извинение от авторите на журналистическите пасквили по медиите, след което ще преценим каква да бъде конкретната ни реакция.