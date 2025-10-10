Автомобилните производители отново искат ЕС да преразгледа забраната за ДВГ, "псевдозелените" обаче се опъват

Автомобилните производители в Европа отново надигнаха глас срещу плановете на ЕС за забрана на продажбата на нови коли с двигатели с вътрешно горене от 2035 година. Индустрията определя политиката като „твърде строга“ и твърди, че Брюксел не отчита реалните ѝ опасения, съобщава Financial Times.

В документ, изпратен до Европейската комисия, Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) – основната организация на индустрията – заявява, че забраната е базирана на „остарели предпоставки и оптимистични допускания“.

Асоциацията настоява за мерки, които да дадат на производителите по-голяма гъвкавост. Според ACEA, забраната създава „много твърд едноизмерен път“ за постигане на нулеви емисии, принуждавайки ги да продават само електрически превозни средства.

За да бъде постигната целта от 2035 година, продажбите на електрически коли трябва да достигнат 25% от общия пазар още тази година, докато реалната цифра за периода януари-август се е задържала на около 16%.

Признаване на въглеродно неутрални горива (е-горива): Асоциацията иска да им бъде позволено да отчитат т.нар. въглеродно неутрални горива като горива с нулеви емисии, което би облекчило постигането на целите за 2035 година.

Бонуси за малки електромобили: Производителите искат да получават допълнителни кредити за продажба на по-малки електрически автомобили.

Смекчаване на глобите: ACEA предлага да се смекчат санкциите за неспазване на целите и да се предоставят квоти за рециклиране на стари автомобили и за намаляване на CO2 емисиите по време на производството.

Според прогнозите на S&P Global, дори без промени, делът на електрическите превозни средства в общите продажби на нови автомобили ще достигне 63% през 2035 година, но индустрията съвсем не е на това мнение.

Екологичната група „Транспорт и околна среда“ обаче реагира остро, заявявайки, че предложенията на ACEA биха означавали, че индустрията ще трябва да постигне само 52% пазарен дял на електромобилите до 2035 година.

Люсиен Матийо, директор за автомобилната индустрия в групата, предупреди, че разхлабването на правилата „напълно ще подкопае инвестиционното доверие“, от което Европа се нуждае, за да навакса изоставането си в надпреварата за електрически автомобили. Критиците подчертават, че забавянето на прехода сега само ще увеличи технологичната разлика с китайските конкуренти.

Призивите на ACEA идват на фона на високите цени на енергията и намаляващото търсене на нови електромобили в Европа, както и на борбата на европейските производители с по-евтините китайски продукти, което доведе до съкращаване на десетки хиляди работни места през последните години.

Въпреки споровете, продажбите на електрически превозни средства в ЕС са се увеличили с 30% тази година спрямо миналата, а Германското правителство ще проведе среща на върха за автомобилната индустрия, където въпросът вероятно ще бъде повдигнат и пред лидерите на ЕС.