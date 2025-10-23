GM признава: за да оцелеем, трябва да вземем пример от китайците

Китайските автомобилни производители променят правилата на играта, като издигат скоростта на разработка на нови електрически превозни средства (EV) до нива, които западните компании трудно могат да достигнат. Сега дори автомобилни гиганти като General Motors (GM) открито признават, че за да оцелеят в надпреварата с електромобилите, трябва да възприемат китайското темпо.

Марк Ройс, президент на General Motors, заяви в интервю за InsideEVs, че компанията трябва да се поучи от конкурентите си в Китай, особено по отношение на скоростта на разработка. Докато китайските фирми успяват да преминат от концепция към масово производство за рекордно кратко време – едва 22 до 28 месеца, – на западните концерни, включително GM, са им нужни от 32 до 48 месеца.

„Можем да научим много от тяхната скорост. Не мисля, че взаимното копиране или преследването на най-ниската цена е правилната стратегия. Но скоростта е нещо, с което трябва да наваксаме“, коментира Ройс.

Тайната на скоростта и нейните слабости

Според Ройс, тайната зад светкавичната скорост на китайските марки се крие в споделената база от доставчици и способността им бързо да преминават към иновации. Това позволява почти незабавен преход от прототип към производствена линия.

Въпреки това, президентът на GM признава и слабостите на тази система, които са свързани главно с устойчивостта и печалбите: „Много от тях се затрудняват да печелят пари, ако не произвеждат батерии. Те пускат нови модели със светкавична скорост, копират идеите си един на друг – и изчезват също толкова бързо.“

Западът се събужда

GM не е единственият концерн, който се опитва да навакса. Европейските премиум марки също са принудени да ускорят процесите си.

Audi вече обяви, че разработва следващото поколение на модела TT с „китайска скорост“, планирайки завършване на проекта само 30 месеца след неговото одобрение.

BMW отиде още по-далеч: като част от стратегията си Neue Klasse, баварският производител планира да пусне 40 нови или актуализирани модела само за две години.

Анализаторите са единодушни, че този „китайски ефект“ е едно от най-сериозните предизвикателства пред традиционните автомобилни производители от десетилетия. Китай не просто произвежда в големи обеми – той го прави по-бързо. Този фактор се оказва ключът към потенциалното доминиране на световния пазар на електрически превозни средства. За западните гиганти, времето за реакция е критично, ако искат да запазят позициите си.