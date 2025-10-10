Пробегът на китайските електромобили се е увеличил с една четвърт за пет години

Средният пробег на китайските електрически коли през 2025 година достигна рекордните 528 км, което е с 24% повече спрямо 2020-а. Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA) публикува данните, като отбеляза, че цифрите са изчислени съгласно националния тестов цикъл CLTC. Този цикъл се използва за определяне на енергийната ефективност на автомобилите на китайския пазар.

Секретарят на CPCA Цуй Донгшу подчерта, че този растеж е резултат от активното въвеждане на батерии с по-голям капацитет и подобреното управление на енергията на системите. Докато през 2020 година средният пробег на електрическите превозни средства с батерии (BEV) е бил само 425 км, до края на третото тримесечие на 2025-а той се е увеличил до 528 км – със 103 км повече. Подобна тенденция се наблюдава и при plug-in хибридите (PHEV) и електрическите превозни средства с удължен пробег (EREV). При хибридите средният електрически пробег се е повишил от 93 км през 2020 година, а при моделите с удължен пробег – от 125 км на 205 км.

Този растеж, според китайците, се дължи на бързия напредък в технологиите за електрически превозни средства, нарастващата енергийна плътност на батериите и разширяването на мрежата за бързо зареждане в Китай. Освен това, производителите активно оптимизират аеродинамиката на каросерията и използват нови материали, за да подобрят ефективността без да увеличават теглото на автомобила.

Пазарната структура през 2025 година ясно показва промяна в предпочитанията на потребителите. Броят на моделите с пробег под 300 км постепенно намалява, докато най-популярният сегмент са електрическите превозни средства, способни да изминават 500−599 км с едно зареждане – те представляват 26% от всички продажби. Следват модели с пробег от 600−699 км (20%) и 400−499 км (19%). В същото време делът на електрическите автомобили с пробег над 700 км също нараства – сега те вече са 13%.

Ситуацията е малко по-различна при plug-in хибридите (PHEV). Най-голям брой модели предлагат електрически пробег от 100−149 км (43% от всички хибриди), следвани от автомобили с пробег от 150−199 км (21%) и 80−99 км (17%). Това показва постепенен преход дори при хибридните модели към по-големи батерии и разширяване на възможностите за движение без използване на двигател с вътрешно горене.

Друга нарастваща категория са електрическите превозни средства с удължен пробег (EREV), които комбинират електрическо задвижване с малък двигател с вътрешно горене, действащ като генератор. За тях средният електрически пробег е 205 км, като най-популярните модели са способни да изминат 150−199 км (46% от всички EREV), следвани от автомобили с пробег 200−249 км (26%) и 250−299 км (14%).

Като цяло, през последните пет години средният пробег на BEV, PHEV и EREV се е увеличил съответно със 103 км,44 км и 80 км. Това показва, че китайският пазар продължава активно да изгражда своето технологично предимство в областта на електрическите превозни средства. Увеличаването на пробега се превърна в един от ключовите фактори за повишаване на привлекателността на електрическите автомобили за масовия потребител, тъй като преди ограниченият енергиен резерв оставаше основната пречка за прехода към електрически транспорт.

Според анализатори, настоящите тенденции показват, че до края на десетилетието средният пробег на китайските електрически превозни средства може да надхвърли 600 км, а делът на моделите с пробег над 700 км ще се увеличи значително. В комбинация с агресивната политика на китайското правителство за електрификация на транспорта, това прави китайските марки едни от най-силните играчи на световния пазар на електрически превозни средства, изпреварвайки конкурентите от Европа и Съединените щати по отношение на технологичното развитие.