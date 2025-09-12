Новини
GM показа нов Hummer

12 Септември, 2025 11:44 640 2

Футуристичният всъдеход ще предизвика Jeep Wrangler и Ford Bronco

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

General Motors представи изключително интересен концептуален модел – GMC Hummer HEV Peak. Този футуристичен SUV, създаден от стажант в китайското подразделение на GM, веднага привлече вниманието на експертите и автомобилните фенове. Въпреки че е само учебен проект, той поставя сериозен въпрос: дали би могъл да се превърне в реален конкурент на икони като Jeep Wrangler и Ford Bronco?

Hummer HEV Peak е модерна интерпретация на концепцията Hummer HX от 2008 година. Новият модел е наследил ключови елементи от класическите Hummer модели, но ги е съчетал с футуристичен стил, напомнящ на настоящия GMC Hummer EV. Предницата е разпознаваема с брандираната решетка и масивните арки на колелата, докато задната част се отличава с тясна LED лента и агресивна броня, която замества традиционното задно стъкло.

GM показа нов Hummer

Една от най-впечатляващите черти на концепта са вратите. Те изглеждат изцяло стъклени, но всъщност са налични в две версии – една с класически панели и друга с прозрачни вложки, които създават усещане за лекота и почти пълна прозрачност. Интериорът също е подчинен на модерните тенденции. Той е минималистичен, но същевременно високотехнологичен. Отличават се овалният волан с вграден дисплей и широкият екран, който обхваща цялата горна част на таблото, комбинирайки мултимедийна система и допълнителни функции.

GM показа нов Hummer

Въпреки че Hummer HEV Peak е само дизайнерски експеримент, той не остана само на компютърен екран. GM е създал физически мащабен модел, който получи изключително положителни отзиви. Това показва, че пазарът има интерес към такъв тип автомобил. Концепцията идеално се вписва в настоящите тенденции за електрификация и възраждане на класически SUV-ове в нов формат. Ако General Motors реши да пусне на пазара такъв модел, той би могъл да предложи електрическа алтернатива на Jeep Wrangler и Ford Bronco, съчетавайки емблематичен дизайн с модерна технология.

GM показа нов Hummer


  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Ей така чисто мъжка кола се прави на чисто гейска!!!

    11:50 12.09.2025

  • 2 Велорикша

    0 0 Отговор
    Догодина, с това ще се газят туристи на слънчака.

    13:05 12.09.2025