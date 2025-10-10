Пробив в разработването на твърдотелни батерии

Китайската академия на науките (КАН) обяви сериозен пробив в разработката на твърдотелни литиеви батерии, което може да се окаже ключов момент за бъдещето на електрическите автомобили и преносимата електроника.

Изследователи от Института за металургични изследвания към КАН са създали ново поколение гъвкави твърдотелни батерии. Те са успели да комбинират полимерни молекули, етоксилни групи и електрохимично активни къси серни вериги. Резултатът е впечатляващ: батериите демонстрират стабилна електрическа проводимост, висока енергийна плътност и най-вече – изключителна устойчивост на механична деформация.

Едно от основните „главоболия“ при твърдотелните батерии винаги е било лошият контакт между електрода и твърдия електролит. Този проблем води до високо съпротивление и значителни загуби на ефективност при преноса на йони.

Китайските учени са разрешили този казус, като са създали нов тип композитен катод с интегриран полимерен електролит. Тази хитра структура не само намалява съпротивлението, но и позволява енергийната плътност на батерията да се увеличи до 86%. С други думи, тази нова батерия може да съхранява много повече енергия при същата маса в сравнение с традиционните литиево-йонни решения.

Другата важна характеристика на новото изобретение е неговата гъвкавост. Обикновено твърдотелните батерии са доста крехки, но новият полимерен състав им дава способността да издържат на до 20 000 многократни огъвания, без да загубят от своята производителност.

Това отваря огромни врати. Подобни батерии могат да намерят приложение в следващото поколение гъвкави устройства, „носими“ джаджи и дори да бъдат интегрирани в структурно сложни елементи на електрическите превозни средства.

Резултатите от изследването бяха публикувани в авторитетното списание „Advanced Materials“, което е сериозно потвърждение за научната значимост на откритието. Макар че разработката все още е в лабораторен етап и не е готова за масово производство, създаването на работещ прототип е ясен сигнал, че преходът от експерименти към практическо приложение е въпрос на години.

Разработките на КАН привличат вниманието не само на научната общност, но и на индустриалните гиганти, тъй като Академията, основана през 1949 г., е най-голямата национална научна асоциация и стои зад търговски звена като световноизвестната Lenovo.

Всъщност, китайската индустрия все по-активно инвестира в твърдотелни батерии. Само през септември 2025 година, Farasis Energy започна пилотно производство на такива клетки, а през юли Anhui Anwa New Energy Technology, подкрепена от Chery, представи първите инженерни образци. В момента повечето търговски електрически коли използват течни или полутвърдотелни клетки, но разработки като тази на КАН показват, че изцяло твърдотелните технологии бързо се приближават към реално внедряване на пазара.