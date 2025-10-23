Под 3 на сто: дизелова Skoda Superb измина 2 800 км с един резервоар

В епохата на електрификацията, дизеловият двигател все още има какво да каже по отношение на ефективността. Това бе доказано от европейския рали шампион за 2025 година Мико Марчик, който постави впечатляващ рекорд за икономично шофиране зад волана на Škoda Superb TDI. Полският състезател успя да измине удивителните 2831 километра без презареждане, използвайки само един резервоар гориво.

Пътешествието стартира от полския град Лодз и премина през Германия, Франция, Белгия и Нидерландия. За предизвикателството Марчик избра модела Škoda Superb TDI, оборудван с 2.0-литров турбодизелов агрегат с мощност 150 конски сили и автоматична скоростна кутия DSG. Автомобилът беше във версия Sportline с понижено окачване и гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

Цифри, които смайват

68-литровият резервоар на Skoda Superb се оказа достатъчен за изминаването на 2831 км, което означава, че средният разход на гориво по време на ралито е бил едва 2,61 литра на 100 км. За сравнение, официално обявеният по каталог разход за модела е 4,8 литра на 100 км.

За да постигне този резултат, Мико Марчик е шофирал изключително внимателно, поддържайки средна скорост от 80 км/ч. Прави впечатление, че в определени участъци от маршрута във Франция, където е използвал силата на попътния вятър, разходът е падал до рекордно ниските 2,2 литра на 100 км.

Съвети за икономично шофиране от Шампиона

Амбициите на Марчик не спират дотук – той планира в бъдеще да прехвърли психологическата бариера от 3000 км с Škoda Superb. Междувременно, той сподели и своите основни препоръки за всички шофьори, които искат да намалят разхода на гориво:

Поддържане на оптимално налягане в гумите.

Шофиране в състояние на пълноценна почивка.

Прогнозиране на трафика с цел минимизиране на спиранията.

Плавно ускоряване и използване на еко режим, където е наличен.

Отчитане на ветровете по време на движение.

Постижението на Мико Марчик е демонстрация, че при правилна техника на шофиране и оптимизирана дизелова технология, съвременните автомобили могат да постигнат изключителна ефективност, далеч надхвърляща официалните данни.