Бившият шеф на Stellantis твърди, че концернът ще се разпадне

Драматичното напускане на Карлос Тавареш от поста на Stellantis през декември 2024 година, което проправи пътя за наследяването му от Антонио Филоса и корпоративна реорганизация, беше последвано от наистина шокиращо предсказание от самия бивш главен изпълнителен директор. В скорошно изказване Тавареш хвърля сянка върху бъдещето на автомобилния гигант, спекулирайки, че цялата корпорация може да се насочи към голямо разпадане.

Като основоположник на сливането между Fiat Chrysler (FCA) и PSA Group през 2021 година, Тавареш изрази сериозна загриженост, че деликатният „тристранен баланс между Италия, Франция и САЩ ще се наруши“ сега, когато мандатът му е приключил. Той конкретно постави под въпрос дали френските интереси, на които е дал приоритет, ще бъдат защитени по същия ефективен начин под новото ръководство.

Тавареш твърди, че китайски производител би могъл да придобие европейските операции на Stellantis или пък, че американското подразделение на компанията би могло да си възвърне пълния контрол над емблематични местни марки като Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

От негова гледна точка това радикално разделение би могло стратегически да укрепи конкурентната позиция на всяка от новосъздадените компании, особено на критичния американски пазар.

Въпреки това, апокалиптичният сценарий на бившия шеф е съпроводен с необходимото предупреждение. Напускането на Тавареш през 2024 година бе последвано от значителна вътрешна реакция срещу агресивните му инициативи за съкращаване на разходите и безкомпромисното, може би прекалено амбициозно, преминаване към изцяло електрическа гама – стратегия, която оттогава насам срещна препятствия. Въпреки че отрича да е бил принуден да напусне, Тавареш признава, че с оглед на миналото съжалява и признава, че е могъл да управлява „много неща“ по различен начин по време на противоречивия си последен етап.