Шефът на Dacia напусна компанията

Шефът на Dacia напусна компанията

1 Септември, 2025 15:54 397 2

На негово място вече е назначена Катрин Адт

Шефът на Dacia напусна компанията - 1
Галин Ганев

Изпълнителният директор на Dacia Денис Ле Вот се оттегли от поста си, като компанията обяви, че решението е било негово. Ле Вот, който беше изпълнителен директор от януари 2021 година, се замества от Катрин Адт, бивш вицепрезидент на Mercedes-Benz. Назначаването на Адт идва в решаващ момент, тъй като марката, собственост на Renault, се подготвя за период на значителна експанзия и електрификация.

По време на мандата си Ле Вот ръководи успешен период за Dacia, включително пускането на първите хибридни модели, популярния Jogger MPV и разширяването в C-сегмента с Bigster SUV. Под негово ръководство Sandero се превърна в най-продавания автомобил в Европа, а Duster следва като най-популярния SUV в региона.

Катрин Адт има 26-годишен опит в автомобилната индустрия, като преди това е била главен изпълнителен директор на марката Smart и главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Own Retail Europe. Нейният опит, особено в ръководенето на прехода на Smart към изцяло електрическа марка, я поставя в позиция да се справи с целите на Dacia за електрификация. Основните ѝ задачи ще включват пускането на пазара на още два модела от C-сегмента, разработването на заместител на градския автомобил Spring и електрифицирането на основните модели на Dacia, като се започне с електрически Sandero през 2027 година. Промяната в ръководството е част от по-широка реорганизация на мениджмънта в Renault Group, която според компанията има за цел „да укрепи лидерството и организацията, за да ускори изпълнението“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Право там

    2 0 Отговор
    Подал е молба за Сопот

    15:58 01.09.2025

  • 2 А през това време

    1 0 Отговор
    Китайците ще стоят със скръстени ръце и ще се наслаждават на безкрайно красивите, евтини, функционални и модерни модели на Дачия. Ако BYD и останалите многобройни китайски марки стъпят в Европа, на Дачия им е спукана работата. Изпадналата от търпящия загуби концерн Мерцедес директорка няма да им помогне.

    16:04 01.09.2025