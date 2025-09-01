Шефът на Dacia напусна компанията

Изпълнителният директор на Dacia Денис Ле Вот се оттегли от поста си, като компанията обяви, че решението е било негово. Ле Вот, който беше изпълнителен директор от януари 2021 година, се замества от Катрин Адт, бивш вицепрезидент на Mercedes-Benz. Назначаването на Адт идва в решаващ момент, тъй като марката, собственост на Renault, се подготвя за период на значителна експанзия и електрификация.

По време на мандата си Ле Вот ръководи успешен период за Dacia, включително пускането на първите хибридни модели, популярния Jogger MPV и разширяването в C-сегмента с Bigster SUV. Под негово ръководство Sandero се превърна в най-продавания автомобил в Европа, а Duster следва като най-популярния SUV в региона.

Катрин Адт има 26-годишен опит в автомобилната индустрия, като преди това е била главен изпълнителен директор на марката Smart и главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Own Retail Europe. Нейният опит, особено в ръководенето на прехода на Smart към изцяло електрическа марка, я поставя в позиция да се справи с целите на Dacia за електрификация. Основните ѝ задачи ще включват пускането на пазара на още два модела от C-сегмента, разработването на заместител на градския автомобил Spring и електрифицирането на основните модели на Dacia, като се започне с електрически Sandero през 2027 година. Промяната в ръководството е част от по-широка реорганизация на мениджмънта в Renault Group, която според компанията има за цел „да укрепи лидерството и организацията, за да ускори изпълнението“.