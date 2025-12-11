Нови автомобили: Българинът продължава да предпочита ДВГ

Пазарът на нови автомобили в България през първите десет месеца на 2025 година демонстрира умерен растеж и значителна трансформация на задвижванията. Макар и ръстът при електромобилите да е впечатляващ като процент, техният реален дял остава ограничен, което поставя страната ни в уникална позиция спрямо европейските тенденции.
Към края на октомври общият брой регистрирани нови автомобили в България бележи ръст. Електрификацията напредва, но по-скоро на няколко скорости, като хибридните технологии са предпочитаният междинен избор.
Данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) и базата данни от регистрациите в КАТ, както и търсенията в най-големия сайт за автомобили у нас mobile.bg очертават следния профил на новорегистрираните леки автомобили в България:
Забележка: Общият пазар на нови автомобили до октомври е над 50 000 бройки, като данните за броя регистрации са изчислени на база пазарните дялове и наличните данни за периода януари-юли 2025 г., където са регистрирани 1403 BEV.
Значителен процентен Ръст (58,1%): България е сред водещите страни в ЕС по темп на ръст на продажбите на BEV. Това показва, че процесът на електрификация е започнал и набира скорост, макар и от много ниска база.
Доминация на хибридите (4,9% дял): За разлика от чистите електромобили, хибридните (HEV) и плъгин хибридните (PHEV) модели имат по-висок комбиниран пазарен дял. Този факт показва, че повечето български купувачи предпочитат преходното решение, което предлага екологични ползи и икономия на гориво, но без да ги обвързва напълно с все още неразвитата зарядна инфраструктура в страната.
В заключение, пазарът на нови електромобили в България все още се намира в начална фаза на зрялост. Ръстът е налице, но следващите години ще бъдат решаващи за установяването на масови продажби, особено ако навлязат още по-достъпни модели, от които се очаква да променят изцяло структурата на класацията.
