Новини
Нови автомобили: Българинът продължава да предпочита ДВГ

11 Декември, 2025 12:14 528 6

  • нови автомобили-
  • българия-
  • предпочитания-
  • пазар

Пазарът на нови електромобили в България расте, но все още се намира в начална фаза на зрялост

Нови автомобили: Българинът продължава да предпочита ДВГ - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на нови автомобили в България през първите десет месеца на 2025 година демонстрира умерен растеж и значителна трансформация на задвижванията. Макар и ръстът при електромобилите да е впечатляващ като процент, техният реален дял остава ограничен, което поставя страната ни в уникална позиция спрямо европейските тенденции.

Към края на октомври общият брой регистрирани нови автомобили в България бележи ръст. Електрификацията напредва, но по-скоро на няколко скорости, като хибридните технологии са предпочитаният междинен избор.

Данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) и базата данни от регистрациите в КАТ, както и търсенията в най-големия сайт за автомобили у нас mobile.bg очертават следния профил на новорегистрираните леки автомобили в България:

Нови автомобили: Българинът продължава да предпочита ДВГ

Забележка: Общият пазар на нови автомобили до октомври е над 50 000 бройки, като данните за броя регистрации са изчислени на база пазарните дялове и наличните данни за периода януари-юли 2025 г., където са регистрирани 1403 BEV.

Значителен процентен Ръст (58,1%): България е сред водещите страни в ЕС по темп на ръст на продажбите на BEV. Това показва, че процесът на електрификация е започнал и набира скорост, макар и от много ниска база.

Доминация на хибридите (4,9% дял): За разлика от чистите електромобили, хибридните (HEV) и плъгин хибридните (PHEV) модели имат по-висок комбиниран пазарен дял. Този факт показва, че повечето български купувачи предпочитат преходното решение, което предлага екологични ползи и икономия на гориво, но без да ги обвързва напълно с все още неразвитата зарядна инфраструктура в страната.

В заключение, пазарът на нови електромобили в България все още се намира в начална фаза на зрялост. Ръстът е налице, но следващите години ще бъдат решаващи за установяването на масови продажби, особено ако навлязат още по-достъпни модели, от които се очаква да променят изцяло структурата на класацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    5 1 Отговор
    Щото българина още не е съвсем скопен като белия западен евро(г)еец, но след още едно поколение и ние ще караме елтротинетки със светещ плъг в з@дника

    Коментиран от #3, #4

    12:21 11.12.2025

  • 3 Дедо ви

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Щом така си решил– карайте с "големия и мазен" плътно зад вас! Нормалните сме/за с ДВГ!!!

    12:32 11.12.2025

  • 4 Не е баш така

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Дори и "еврогееца" разбра след като покара няколко години електричка,че не си струва и пак започна да купува с двг.Просто българите както вечността се движим с няколко години закъснение.

    Коментиран от #5

    12:36 11.12.2025

  • 5 Не е баш така

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не е баш така":

    А иначе най-"скопените" си остават в Китай,там електричките все още се продават като топъл хляб.

    12:38 11.12.2025

  • 6 Поживем увидим

    1 0 Отговор
    Тая история с електричките ми мяза малко на дот-ком балона.Започна я Илончо,ама китайците го изпревариха.Бая компании ще фалират включително и Тесла,а ще останст компаниите,които разработят изцяло нова технология на батериите най-вече!!!

    12:48 11.12.2025