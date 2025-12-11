Италия поведе бунта на шест държави, сред които и България, за да спаси ДВГ

Брюксел е изправен пред един от най-сериозните си вътрешни конфликти, който може да пренапише правилата на европейската автомобилна индустрия. Съдбата на ДВГ и хибридните автомобили и признаването на биогоривата като гориво с нулеви емисии е поставена на карта, след като блок от шест държави, начело с Италия, официално поиска преразглеждане на амбициозния план за забрана на ДВГ от 2035 година.

Премиерът на Италия, Джорджа Мелони, изпрати писмо до ръководителите на Европейската комисия с категоричната молба да се разреши производството на PHEV и HEV модели и след крайния срок. По този начин, Апенините се присъединиха към Източноевропейския фронт, включващ Полша, Унгария, България, Словакия и Чехия.

Основният аргумент на този съюз, цитиран от La Repubblica, е директен упрек към политиката на Брюксел: Зелената сделка и нейните строги правила са виновни за кризата в европейския автомобилен сектор и спада в продажбите на нови автомобили.

Разделение по оста Изток-Запад: Идеологията срещу реалността

Докато шестте държави настояват за технологична неутралност и запазване на преходните решения, силни западноевропейски икономики като Франция и Испания поддържат напълно противоположни позиции. Испания, например, е един от лидерите в ЕС по производство на електрически превозни средства и наскоро обяви инвестиционен план на стойност 1.3 милиарда евро за подкрепа на EV сектора – средства, насочени към стимулиране на производството, потребителските субсидии и изграждането на мрежа от зарядни станции.

Натискът върху Комисията не е само вътрешен. На пазара на електрически автомобили ситуацията е по-напрегната от всякога. Наскоро обявяването на най-евтиния модел на Tesla за Европа вещае неимоверно засилване на конкуренцията. Не по-малко тревожно звъни и китайската камбана: броят на китайските марки, продавани в ЕС, вече достигна 26, като фокусът им е изцяло върху достъпните електрически превозни средства.

Нюансите на Германия и решаващата среща

Интересна е позицията на Германия. Канцлерът Мерц, макар и да не е подписал писмото, подкрепя искането за запазване на ДВГ и хибридните автомобили. Ключовият нюанс обаче е, че Берлин отхвърля признаването на биогоривата като "чисти", за разлика от останалите шест държави.

Всичко това се случва в навечерието на заседание на Европейската комисия, на което трябва да бъде финализиран прегледът на регламента, забраняващ автомобилите с CO2 емисии след 2035 година. Въпреки че срещата се очакваше да бъде решаваща, експертите допускат, че публичният натиск и официалната позиция на шестте държави може да доведат до отлагане на приемането на документа и връщането му за допълнително проучване.

Авторите на писмото призовават ЕС "веднъж завинаги да се откаже от идеологическия догматизъм, който е поставил цели индустриални сектори на колене". За тях, спасяването на хибридите и признаването на биогоривата са критични стъпки за постигане на положителен и технологично неутрален изход.