Необичайната Toyota RAV4 с брутален „американски“ дизайн се завръща на пазара (ВИДЕО)

На пазара се завръща един от най-необичайните кросоувъри, съчетаващ японска надеждност с брутален "американски" стил от 80-те години. Японският производител Mitsuoka обяви подновяването на производството на модела Buddy, базиран на световноизвестната Toyota RAV4.

Mitsuoka Buddy е известен със своя уникален дизайн, който моментално предизвиква асоциации с класическите американски SUV модели като Chevrolet Suburban и Tahoe от 80-те години на миналия век. Макар под основата да се крие модерната техника на Toyota RAV4, външният вид е изцяло преработен, за да постигне този ретро ефект.

Външните промени, които го отличават са: масивна радиаторна решетка: Доминираща, хромирана решетка, която излъчва сила и присъствие, правоъгълни фарове: Заместват модерните линии на RAV4 с класически, квадратни форми, хромирани брони - предна и задна броня в хром, което е задължителен елемент от стила на старите американски всъдеходи, нови панели - сменен е предният капак, задните врати, стоповете и разбира се, джантите, които допълват визията.

Въпреки че дизайнът остава верен на оригинала, от Mitsuoka правят важна промяна в задвижването, адаптирайки модела към съвременните екологични и пазарни изисквания.

Досега кросоувърът се предлагаше с двулитров бензинов и с 2.5-литров хибриден агрегат. Новият Mitsuoka Buddy 2026 ще се произвежда изключително с хибридно задвижване. Освен това, моделът ще бъде наличен само с перманентно задвижване на всички колела, което гарантира отлично сцепление и увереност на пътя.

По отношение на интериора, производителите добавят нови възможности за облицоване, разширяват палитрата от цветове на каросерията и включват технологични екстри като панорамен покрив и дигитално огледало за обратно виждане.

Завръщането на Mitsuoka Buddy ще бъде под формата на силно лимитирана серия. Производството в Япония започва през май 2026 година, като са планирани за сглобяване едва 150 автомобила.

Този обем е значително по-малък в сравнение с първоначалната серия от 1200 автомобила, произведени през 2020-2021 година, което превръща Buddy в още по-рядък и желан колекционерски обект.

Разбира се, ексклузивността и ръчната изработка имат своята цена. Стартовата стойност на Mitsuoka Buddy започва от 7.26 милиона йени, което по текущия обменен курс се равнява на 40 865 евро.

За онези, които търсят кросоувър, който да съчетава модерна, икономична и надеждна хибридна технология с един от най-характерните и "мускулести" дизайни от миналото, Mitsuoka Buddy 2026 е възможност, която не бива да пропускат.