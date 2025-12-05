Запознайте се с Toyota GR GT: Японската суперкола с V8 и над 640 к.с.

Спекулациите най-накрая приключват, след като дългоочакваният спортен автомобил с предно разположен двигател от Toyota официално бе представен под формата на пътния GR GT и неговия специален състезателен събрат GR GT3. Това е най-ясният знак досега за намерението на Toyota да предизвика установената йерархия на супер-GT конкуренти като Mercedes-AMG GT и да претендира за доминация в международния моторспорт. Тази машина е върховното изражение на възможностите на Toyota и истински наследник на икони като 2000GT и Lexus LFA, доказвайки, че чакането откакто започнаха първите слухове преди години е било напълно оправдано.

Архитектурата е създадена като използва специално изработена алуминиева рама, съчетана със стратегически разположени панели от карбонова пластмаса (CFRP), за да се гарантира както изключителна твърдост, така и ниска маса. Toyota е проектирала автомобила с цел тегло от 1750 кг или по-малко, постигайки прецизно разпределение на теглото между предната и задната част от 45:55. Огромният мащаб на GT автомобила е очевиден от неговите размери – дължина 4820 мм и ширина 2000 мм, ниска височина от само 1195 мм и междуосие 2725 мм.

От естетическа гледна точка GR GT представя нисък, целенасочен профил, определен от изключително дълъг капак и агресивни фарове. Вътре, ангажиментът към високите постижения продължава с кабина, фокусирана изцяло върху водача, тапицирана с богато червено кожа и Alcantara, с персонализиран цифров инструментален панел с уникална графика, лостове за превключване на предавките и нов волан с марката GR.

Потвърждавайки отдавнашни слухове, GR GT се задвижва от чисто нов 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо – първият от този вид в серийно произвеждан автомобил на Toyota – който разполага със състезателна система за смазване със сух картер за продължителна употреба при висока производителност. Този двигател е допълнен от усъвършенстван електромотор, интегриран в монтираната отзад осемстепенна автоматична трансмисия, специално разработена за тази цел, която предава мощността изключително към задните колела. Комбинираната мощност на системата е насочена към постигане на минимум 641 к.с. и внушителен въртящ момент 850 Нм, което гарантира максимална скорост от 320 км/ч. Пакетът за управление е също толкова сериозен, с по два носача на всички четири колела, огромни 20-цолови джанти, обвити с разпределени 265/35 предни и масивни 325/30 задни гуми, всички спиращи с карбон-керамични спирачки.

Докато Toyota доусъвършенства инженерството както на пътната, така и на състезателната версия, окончателните спецификации все още подлежат на промяна преди началото на очаквания график за доставка през 2027 година.