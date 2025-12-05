Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск

В значително отклонение от очакванията, Lexus представи LFA Concept, дългоочакваният духовен наследник на емблематичния суперкар V10, но такъв, който напълно се отказва от вътрешното горене в полза на изцяло електрическа задвижваща система. Представен заедно с Toyota GR GT с V8, LFA Concept – който наскоро еволюира от по-ранния Lexus Sport Concept – е изявление на Lexus, че „името LFA не е обвързано с двигатели с вътрешно горене“, а символизира запазването и предаването на най-модерните технологии.

Интересното е, че електрическият концепт споделя основната си архитектура с братския си модел, като се базира на същата специално изработена изцяло алуминиева платформа, която е в основата на Toyota GR GT. Тази обща черта подсказва, че Lexus е имал възможност да използва новия хибриден V8 на Toyota, но умишлено е избрал пътя на електромобила. Въпреки това, за разлика от богатата информация за техническите детайли, публикувана за GR GT, Lexus остава изключително сдържан по отношение на електрическата задвижваща система на LFA Concept, като не предоставя конкретни данни за мощността, капацитета на батерията или показателите за производителност. Независимо от това, всеобщо е признато, че безшумният характер на задвижващата система на електромобила няма да може да се сравни с интензивния акустичен ефект, който предоставя V8 на Toyota.

Решението да се пусне на пазара изцяло електрически автомобил е смел залог, особено като се има предвид като цяло слабото търсене на високопроизводителни електрически автомобили в този сегмент. Въпреки това, естетиката е неоспорима: LFA Concept представя красив, елегантен дизайн, с по-плавен профил и по-чисти линии от откровено агресивния, вдъхновен от състезателните автомобили GR GT. Интериорът също е коренно различен от функционалната кабина на Toyota, което отразява чистия концептуален статут на автомобила.

Преименуването на концепцията на LFA Concept силно подсказва, че предстоящият производствен модел ще бъде пуснат на пазара като второ поколение Lexus LFA. Кога този изцяло електрически наследник най-накрая ще се появи на обществените пътища остава отворен въпрос, но неговото представяне потвърждава ангажимента на Lexus към едно вълнуващо, макар и потенциално поляризиращо, бъдеще на високите постижения.