Новини
Авто »
Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск

Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск

5 Декември, 2025 11:14 673 4

  • lexus-
  • lfa-
  • концепт-
  • toyota-
  • gr-
  • gt

Любимият V10 е заменен от електромотори

Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В значително отклонение от очакванията, Lexus представи LFA Concept, дългоочакваният духовен наследник на емблематичния суперкар V10, но такъв, който напълно се отказва от вътрешното горене в полза на изцяло електрическа задвижваща система. Представен заедно с Toyota GR GT с V8, LFA Concept – който наскоро еволюира от по-ранния Lexus Sport Concept – е изявление на Lexus, че „името LFA не е обвързано с двигатели с вътрешно горене“, а символизира запазването и предаването на най-модерните технологии.

Интересното е, че електрическият концепт споделя основната си архитектура с братския си модел, като се базира на същата специално изработена изцяло алуминиева платформа, която е в основата на Toyota GR GT. Тази обща черта подсказва, че Lexus е имал възможност да използва новия хибриден V8 на Toyota, но умишлено е избрал пътя на електромобила. Въпреки това, за разлика от богатата информация за техническите детайли, публикувана за GR GT, Lexus остава изключително сдържан по отношение на електрическата задвижваща система на LFA Concept, като не предоставя конкретни данни за мощността, капацитета на батерията или показателите за производителност. Независимо от това, всеобщо е признато, че безшумният характер на задвижващата система на електромобила няма да може да се сравни с интензивния акустичен ефект, който предоставя V8 на Toyota.

Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск

Решението да се пусне на пазара изцяло електрически автомобил е смел залог, особено като се има предвид като цяло слабото търсене на високопроизводителни електрически автомобили в този сегмент. Въпреки това, естетиката е неоспорима: LFA Concept представя красив, елегантен дизайн, с по-плавен профил и по-чисти линии от откровено агресивния, вдъхновен от състезателните автомобили GR GT. Интериорът също е коренно различен от функционалната кабина на Toyota, което отразява чистия концептуален статут на автомобила.

Lexus представи наследника на LFA, но с един голям пропуск

Преименуването на концепцията на LFA Concept силно подсказва, че предстоящият производствен модел ще бъде пуснат на пазара като второ поколение Lexus LFA. Кога този изцяло електрически наследник най-накрая ще се появи на обществените пътища остава отворен въпрос, но неговото представяне потвърждава ангажимента на Lexus към едно вълнуващо, макар и потенциално поляризиращо, бъдеще на високите постижения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзовица

    0 0 Отговор
    Аз карам само ес класи

    11:18 05.12.2025

  • 2 мм дааа

    1 0 Отговор
    най бруталния саунд от генерацията вече няма да го има - отиваме към саунда на миксер за яйца

    11:20 05.12.2025

  • 3 Ами за сега - нищо

    0 0 Отговор
    Това всичкото написано може да се събере в едно изречение.

    11:30 05.12.2025

  • 4 дедо..

    1 0 Отговор
    Дано от тойота се обърнат отново към ямаха за да направят новото LFA с главни букви

    12:10 05.12.2025