Новини
Авто »
Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия

Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия

30 Октомври, 2025 12:12 780 0

  • seat-
  • arona-
  • ibiza-
  • фейслифт

Arona последва стила на Ibiza

Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като ви разказахме за обновената Ibiza, сега е ред и на другия компактен модел в гамата на Seat да получи фейслифт. Обичаният Seat Arona далеч не е готов да се откаже от короната си в сегмента на компактните SUV, подобно на своя хечбек събрат Ibiza. И двата автомобила, създадени на една и съща платформа, навлизат в моделната 2026 година с обща стратегия за дизайн и технологии, но и фини разлики.

Обновеният екстериор на Arona наследява новата шестоъгълна решетка и по-тънките LED фарове от Ibiza, но преработената предна броня, с по-ниско разположени фарове за мъгла и защитна черна облицовка, подчертава неговата по-авантюристична естетика. Arona предлага контрастиращи цветове на покрива – Midnight Black или Manhattan Grey – което допълнително подчертава неговата кросоувър идентичност, докато и двата модела споделят една и съща впечатляваща нова палитра от бои Liminal, Oniric и Hypnotic и нови опции за 16- до 18-цолови джанти.

Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия

Вътрешното пространство на двата модела е почти идентично, като акцентът е върху висококачествените материали с нови релефни текстилни материи, меки на допир повърхности и перфориран кожен волан. И двата модела разполагат с подобрен централен инфоразвлекателен дисплей – 8,25 инча стандартно или 9,2 инча като опция – и цифров инструментален панел с висока разделителна способност до 10,25 инча. Спортното FR оборудване включва стандартни кожени седалки за по-добра странична опора.

Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия

Arona се предалага с 1,0-литров TSI с 70 kW (95 к.с.) и достига до ексклузивен 1,5-литров четирицилиндров TSI с 110 kW (150 к.с.), съчетан само със седемстепенна DSG. По отношение на безопасността и подпомагането на шофьора, Arona комбинира адаптивен круиз контрол (ACC) с асистент за поддържане на лентата за полуавтоматично шофиране, което е жизненоважна функция в конкурентния сегмент на градските SUV.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ