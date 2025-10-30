Най-малкият кросоувър на Seat също получи освежена визия

След като ви разказахме за обновената Ibiza, сега е ред и на другия компактен модел в гамата на Seat да получи фейслифт. Обичаният Seat Arona далеч не е готов да се откаже от короната си в сегмента на компактните SUV, подобно на своя хечбек събрат Ibiza. И двата автомобила, създадени на една и съща платформа, навлизат в моделната 2026 година с обща стратегия за дизайн и технологии, но и фини разлики.

Обновеният екстериор на Arona наследява новата шестоъгълна решетка и по-тънките LED фарове от Ibiza, но преработената предна броня, с по-ниско разположени фарове за мъгла и защитна черна облицовка, подчертава неговата по-авантюристична естетика. Arona предлага контрастиращи цветове на покрива – Midnight Black или Manhattan Grey – което допълнително подчертава неговата кросоувър идентичност, докато и двата модела споделят една и съща впечатляваща нова палитра от бои Liminal, Oniric и Hypnotic и нови опции за 16- до 18-цолови джанти.

Вътрешното пространство на двата модела е почти идентично, като акцентът е върху висококачествените материали с нови релефни текстилни материи, меки на допир повърхности и перфориран кожен волан. И двата модела разполагат с подобрен централен инфоразвлекателен дисплей – 8,25 инча стандартно или 9,2 инча като опция – и цифров инструментален панел с висока разделителна способност до 10,25 инча. Спортното FR оборудване включва стандартни кожени седалки за по-добра странична опора.

Arona се предалага с 1,0-литров TSI с 70 kW (95 к.с.) и достига до ексклузивен 1,5-литров четирицилиндров TSI с 110 kW (150 к.с.), съчетан само със седемстепенна DSG. По отношение на безопасността и подпомагането на шофьора, Arona комбинира адаптивен круиз контрол (ACC) с асистент за поддържане на лентата за полуавтоматично шофиране, което е жизненоважна функция в конкурентния сегмент на градските SUV.