Cupra разкри характеристиките на новия си хотхеч

29 Ноември, 2025 13:00 488 3

  • cupra-
  • seat-
  • raval-
  • vz

Електрическият Raval ще дебютира през следващта година

Cupra разкри характеристиките на новия си хотхеч - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Cupra се отърва от тежкия камуфлаж, за да даде по-ясна представа за Raval, своя предстоящ изцяло електрически компактен хечбек, който ще внесе така необходимата доза характер в сегмента на малките електромобили, когато дебютира в началото на 2026 година. Построен върху гъвкавата и обновена платформа MEB+ на Volkswagen Group, която ще бъде в основата и на VW ID. Polo и Skoda Epiq, Raval поема предсказуемата роля на „пикантния“, модел, който Cupra трябваше да разработи за цялото семейство компактни модели.

С дължина малко над 4000 мм, субкомпактният Raval е проектиран с акцент върху производителността. Cupra намаля височината на каросерията с 15 мм в сравнение с другите модели на MEB+, втърдява окачването и монтира прогресивно кормилно управление заедно с дискови спирачки на всичките четири колела – нещо рядко срещано в този сегмент на електромобилите.

Cupra разкри характеристиките на новия си хотхеч

Върхът на гамата е флагманският модел VZ, фокусиран върху производителността, който обещава истински тръпката на хотхеч. Мощноста достига 226 к.с. (166 кВт) и 290 Нм въртящ момент от един единствен, монтиран отпред електромотор.

Raval разполага още с електронна блокировка на диференциала (VAQ), други шарнири на кормилното управление, 19-цолови джанти, 5% по-твърдо адаптивно окачване DCC Sport и 10 мм по-широка следа.Спринта от 0 до 100 км/ч се случва за 6,9 секунди. Фокусът върху мощността води до спад в пробега на VZ модификацията до около 400 км.

Базовите версии Dynamic и Dynamic Plus от среден клас все още предлагат солидни 208 к.с. (155 кВт), пробег от 450 км. С целева стартова цена от 26 000 евро за базовия модел, Cupra се стреми да направи високопроизводителната електрификация достъпна.


