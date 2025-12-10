Mercedes показа първи официални снимки на новата S-Class

Mercedes-Benz S-Class се подготвя за обновяване в средата на цикъла, което е всичко друго, но не и типично, като главният изпълнителен директор Ола Калениус потвърди, че компанията е „инвестирала много повече” от стандартен фейслифт преди предполагаемата премиера на 29 януари 2026 година. Това необходимо обновяване на поколението W223 е предназначено да поддържа флагманския седан силно конкурентен спрямо предстоящия фейслифт на BMW 7er и да удължи жизнения му цикъл, преди да дойде пълното преработване по-късно през това десетилетие.

Най-драматичното визуално потвърждение на технологичния скок на S-Class е първоначалното му официално представяне като прототип на роботакси от ниво 4, оборудван с изпъкнал LiDAR масив, монтиран на покрива, и странични камери. Това е резултат от партньорството с китайския AI партньор Momenta и местния оператор Lumo за разработване на безпилотна транспортна услуга, която първо ще бъде тествана в Абу Даби. Макар че автомобилите на клиентите няма да разполагат с външния хардуер за автономно шофиране, този публичен дебют сигнализира за масивните инвестиции в софтуера MB.OS и сензорната технология, които ще достигнат до крайните потребители.

Външно, промените в дизайна са фини, но много детайлни. Прототипите разкриват преработени фарове с нова светлинна тема, наподобяваща звездно небе, и нов подпис, който възпроизвежда логото на Mercedes, мотив, който се очаква да се отрази в новата графика на стоповете и леко преработената решетка.

Mercedes удвоява усилията си в областта на цифровата стратегия, въпреки критиките към интериора на настоящото поколение, в който преобладават екраните. Главният дизайнер Горден Вагенер настоява, че XXL дисплеите са необходимост за съвременни луксозни функции като гледане на филми. Докладите сочат, че W223 ще замени съществуващите вертикални екрани с прочутия Hyperscreen на EQS – огромен стъклен панел с три отделни дисплея – което сигнализира за агресивна стъпка към MB.OS-базирано преживяване в кокпита.

Механичното сърце на флагмана остава сигурно, легендарният V12 двигател определено ще остане, вероятно запазен изключително за ултралуксозната версия Maybach S 680, като ще се противопостави на все по-строгите глобални стандарти за емисии поне още няколко години. Освен това, фейслифтът ще бележи началото на края за чисто електрическия седан EQS. Mercedes потвърди, че линиите S-Class и EQS ще се слеят със следващото поколение W224 около 2029 или 2030 година, в резултат на което ще се получи един модел, предлаган на пазара като S-Class с EQ Technology, който ще се откаже от аеродинамичната силует на EQS в полза на по-традиционния вид на S-Class, вдъхновен от концепцията Vision Iconic.