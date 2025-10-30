Новини
Irmscher затвърди сътрудничеството със Stellantis с тунинг пакет за Leapmotor C10

30 Октомври, 2025 19:09 496 1

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стратегическото сътрудничество между китайския производител на електромобили Leapmotor и германската тунинг компания Irmscher доведе до създаването на интересен електрически SUV в ограничена серия. Това партньорство е ясен знак за влиянието на Stellantis в конкурентния европейски пазар.

Моделът i C10, ограничен до само 250 бройки за германския пазар, е по-спортна версия на средноразмерния SUV C10. Тунингът се фокусира предимно върху по-добра динамика и персонализиран външен вид. Irmscher, име, отдавна свързано с усъвършенстването на моделите на Opel, е монтирал ново окачване, за да подобри прецизността на управлението. Тази механична промяна е съчетана с нов комплект петспицови алуминиеви джанти и дискретни, но ефективни визуални акценти, включително по-изразен заден спойлер и характерната червена лента по профила, допълнена с детайли на сплитера и централната капачка.

За радост на ентусиастите, специалното издание е изградено върху най-агресивната механична база: вариант с два двигателя и задвижване на всички колела (AWD). Тази мощна конфигурация осигурява комбинирана мощност от 598 конски сили и спринт от 0 до 100км/ч за 4 секунди. Батерията е с капацитет 81,9 kWh и осигурява пробег по WLTP от 437 км.

Тунингованият i C10 от Irmscher се предлага на цена от 49 900 евро в Германия. Това го поставя с 5000 евро над C10 ProMax AWD и значително над началната цена от 36 400 евро на базовия модел C10 със задно задвижване.


