Новини
Авто »
Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Brabus преобрази най-новите Bentley-та

11 Декември, 2025 18:27 524 4

  • brabus-
  • bentley-
  • tuning-
  • тунинг

Компанията се захвана с кабриолета и купето

Brabus преобрази най-новите Bentley-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Тунинг титаните от Brabus официално интегрираха Bentley в своя модерен набор, премествайки персонализираното изработване на най-добрите модели на Crewe от подмарката Startech към основната програма Brabus Masterpiece. Резултатът е внушителните 900 Superblack Coupe и 900 Cabriolet, преработващи най-новите модели Continental GT и GTC в истински суперколи с обща мощност от 900 конски сили (662 kW) и 1100 Нм въртящ момент.

Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Драстичното увеличение на мощността е резултат от мащабна операция на задвижващия агрегат на plug-in хибрида. Докато електрическият мотор остава стандартен, 4,0-литровият V8 с двойно турбо е значително модифициран с двойка специално изработени турбокомпресори Brabus, нова въздушна кутия от въглеродни влакна и прекалибрирано ECU. Тази комбинация от характеристики намалява с няколко десети от фабричното ускорение от 0 до 100 км/ч, като купето и кабриолетът достигат тази скорост за само 2,9 секунди. Максималната скорост е електронно регулирана, като достига 335 км/ч за купето и 285 км/ч за кабриолета, за да се предпазят гумите.

Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Естетичната трансформация е също толкова пълна, колкото и механичната. Всички лога на Bentley са премахнати и заменени с карбонови вложки и емблеми „B“ на Brabus. И двата модела получават комплект каросерия от карбон с преработен сплитер и дифузьор, като последният приютява четири ауспуха, свързани с нова изпускателна система от неръждаема стомана с активни клапи за регулиране на звука. Автомобилите се движат на 22-цолови ковани джанти Monoblock ZM Platinum Edition в черно, а височината е понижена с 20 мм чрез специален модул.

Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Вътре, типичната за Brabus Masterpiece обработка включва почти всяка повърхност, тапицирана с изящно прошита и перфорирана кожа Masterpiece, комбинирана с ексклузивна карбонова облицовка на таблото, вратите и праговете.

Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Привилегията да притежавате Brabus 900 Superblack започва от 489 200 евро за купето и 538 800 евро за кабриолета, и двете без данъци и опции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игнат мотокариста

    1 0 Отговор
    Бартер за шкода,2007г , 1,9tdi ?

    Коментиран от #2

    18:31 11.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Игнат мотокариста":

    Абе приемай ако ти доплатят иначе ще се набуташ ;)

    18:32 11.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ами... не! Прекалено много детайли, които ползват за мерцедесите има.

    18:33 11.12.2025

  • 4 Моля

    0 0 Отговор
    Сарулите да не коментират

    18:41 11.12.2025