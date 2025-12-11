Brabus преобрази най-новите Bentley-та

Тунинг титаните от Brabus официално интегрираха Bentley в своя модерен набор, премествайки персонализираното изработване на най-добрите модели на Crewe от подмарката Startech към основната програма Brabus Masterpiece. Резултатът е внушителните 900 Superblack Coupe и 900 Cabriolet, преработващи най-новите модели Continental GT и GTC в истински суперколи с обща мощност от 900 конски сили (662 kW) и 1100 Нм въртящ момент.

Драстичното увеличение на мощността е резултат от мащабна операция на задвижващия агрегат на plug-in хибрида. Докато електрическият мотор остава стандартен, 4,0-литровият V8 с двойно турбо е значително модифициран с двойка специално изработени турбокомпресори Brabus, нова въздушна кутия от въглеродни влакна и прекалибрирано ECU. Тази комбинация от характеристики намалява с няколко десети от фабричното ускорение от 0 до 100 км/ч, като купето и кабриолетът достигат тази скорост за само 2,9 секунди. Максималната скорост е електронно регулирана, като достига 335 км/ч за купето и 285 км/ч за кабриолета, за да се предпазят гумите.

Естетичната трансформация е също толкова пълна, колкото и механичната. Всички лога на Bentley са премахнати и заменени с карбонови вложки и емблеми „B“ на Brabus. И двата модела получават комплект каросерия от карбон с преработен сплитер и дифузьор, като последният приютява четири ауспуха, свързани с нова изпускателна система от неръждаема стомана с активни клапи за регулиране на звука. Автомобилите се движат на 22-цолови ковани джанти Monoblock ZM Platinum Edition в черно, а височината е понижена с 20 мм чрез специален модул.

Вътре, типичната за Brabus Masterpiece обработка включва почти всяка повърхност, тапицирана с изящно прошита и перфорирана кожа Masterpiece, комбинирана с ексклузивна карбонова облицовка на таблото, вратите и праговете.

Привилегията да притежавате Brabus 900 Superblack започва от 489 200 евро за купето и 538 800 евро за кабриолета, и двете без данъци и опции.