Новини
Hyundai представи кросоувър за 15 хиляди евро, който не може да си купите в Европа

30 Октомври, 2025 19:22 735 1

  • hyundai-
  • beijing-
  • китай

Моделът е направен съвместно с Beijing Hyundai

Hyundai представи кросоувър за 15 хиляди евро, който не може да си купите в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайското съвместно предприятие на Hyundai, Beijing Hyundai, представи EO - компактен SUV, който използва познатата платформа E-GMP – същата усъвършенствана основа, която се използва и в Ioniq 5 и 6. Този нов модел, по-рано известен под кодовото име Elexio, е смела заявка за война в сегмента на достъпните електромобили.

Най-важното за EO е ценовата му стратегия, която прави сериозната електрическа мобилност изключително достъпна. Базовият модел „Fun” се предлага на невероятно ниската цена от 119 800 RMB (около 14 300 евро), средният модел „Smart” – на 129 800 RMB (15 500 евро), а най-високият модел „Tech” – на едва 149 800 RMB (17 900 евро). За тази цена шофьорите получават 215-конен едномоторен автомобил с предно задвижване, съчетан с батерия с пробег от 540 км по CLTC.

Вътре EO залага на цифровото превъзходство, като се отказва от традиционния приборен панел в полза на елегантен хед-ъп дисплей за всички важни данни за шофирането. Таблото е заменено с един голям 27-инчов 4K екран, който се простира по цялата дължина на кокпита и служи както за управление от водача, така и за забавление на пътниците. Тази минималистична, технологично напредничава кабина е допълнително усъвършенствана с функции като двуслойно акустично стъкло за безшумно пътуване, премиум аудио система Bose при по-високите нива на оборудване и добре обмислена многослойна централна конзола с две безжични зарядни станции.

Hyundai представи кросоувър за 15 хиляди евро, който не може да си купите в Европа

Въпреки че в момента се предлага с един двигател, бъдещето на EO определено е по-мощно. Архитектурата E-GMP скоро ще бъде оборудвана с по-мощен двойно-двигателен задвижващ механизъм на всички колела, генериращ общо 312 конски сили. Купувачите ще могат да избират между два вида LFP батерии – 64,2 kWh или по-голяма 88,1 kWh – което създава общо пет възможни конфигурации на пробега, като най-издръжливата комбинация достига впечатляващите 722 км по CLTC.


  • 1 гост

    3 0 Отговор
    Ако случайно дойде до Европа ще е поне тройна цената защото имаме антидъмпингови мерки. Така се закопахме,че не е истина.

    19:45 30.10.2025