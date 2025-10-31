Бивши инженери на Tesla създадоха духовен наследник на Lotus

Британският стартъп Longbow, ръководен от бивши инженери на Tesla и създатели на електрически лодки, поставя сериозно предизвикателство пред статуквото в сектора на електромобилите с философията си „Featherweight Electric Vehicle“ (FEV, „електрически автомобил с тегло на перо“). Отхвърляйки тенденцията в индустрията за все по-тежки електромобили. Мантрата на Longbow е Celeritas Levitas – скоростта на лекотата – пряко поклонение пред инженерния гений на Колин Чапман.

Двете коли са водени от Longbow Speedster, машина без покрив и прозорци, и нейният брат със затворена кабина, Roadster. Само шест месеца след обявяването им, компанията разкри първия си динамичен демонстратор, „Aesthetic Dynamic Demonstrator“, базиран на Speedster, което показва сериозните ѝ намерения за доставки през 2026 година.

Ключът към тяхното представяне е теглото. Speedster тежи едва 895 кг, цифра, която е почти ненадмината в света на електромобилите. Това позволява на производствената версия да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 3,5 секунди, като все пак обещава приличен пробег от около 400 километра по WLTP. Началната цена за тази открита машина е 84 995 лири (около 105 000 евро).

Следва малко по-практичният, но също толкова фокусиран Roadster купе, с тегло 995 кг и ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунди. По-ниската му стартова цена от 64 995 лири (около 80 000 евро) го прави привлекателна алтернатива за тези, които предпочитат твърд покрив.

И двата FEV са подкрепени от специално изработено алуминиево шаси с дизайн на батерията „модул към шаси“, което максимизира твърдостта и намалява излишните килограми. Longbow с гордост представя тези автомобили като „духовни наследници“ на емблематични леки британски спортни автомобили като Lotus Elise и Jaguar E-Type.