Най-евтината Tesla Model 3 вече се предлага в Европа. Вижте колко струва

Tesla предизвиква революция в сегмента на европейските електрически седани с пускането на пазара на новия Model 3 Standard, като драстично понижава бариерата за влизане с цена от 36 990 евро. Този нов базов модел ефективно замества излизащата от производство версия от начален клас, като предлага значително понижение на цената с около 3000 евро, за да направи седана от среден клас изключително конкурентен както спрямо утвърдените, така и спрямо новопоявилите се конкуренти.

Въпреки намалението на цената, техническите спецификации остават солидни, което потвърждава ангажимента на Tesla към ефективността. Новият Model 3 Standard постига пробег от 534 километра по цикъла WLTP, въпреки че това е с 20 километра по-малко от предшественика му. Ефективността е леко подобрена, като стандартният разход спада до едва 13,0 kWh на 100 километра. Показателите за производителност са познати, като седанът ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунди и поддържа предишната максимална скорост от 201 км/ч. Освен това мощността на бързото DC зареждане е леко увеличена до максимум 175 kW. Автомобилът запазва познатия външен дизайн, но сега се движи с нови 18-цолови джанти с дизайн „Prismata“.

Намалената цена обаче е резултат от прецизно изчислено намаляване на съдържанието в интериора и шасито, което установява ясна йерархия в гамата на Model 3. Tesla е премахнала няколко луксозни и удобни функции, като аудио системата е намалена от девет на седем високоговорителя. Екранът за задните пътници и амбиентното осветление в салона са премахнати. Вентилацията на седалките за водача и предния пътник е премахната. Ключовите настройки сега са ръчни, включително настройките на предните седалки и волана. Отоплението на седалките е запазено само в предната част. Шасито разчита на пасивни амортисьори без технологията за регулиране на твърдост, която се намира в моделите от по-висок клас.

Тази нова ценова структура значително увеличава разликата със следващия клас, Model 3 Long Range RWD, чиято цена скача до приблизително 45 000 евро, но възнаграждава купувача с много по-голям пробег от 750 километра.