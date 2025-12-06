Бивши инженери на Pagani и Koenigsegg създадоха модерен Lotus Espirit

Нова британска автомобилна компания с име Encor се появи на пазара, като се похвали с екип от ветерани с над 30 години опит от производители на хиперколи като Pagani и Koenigsegg и специалисти по високи постижения като Aston Martin, Porsche и Lotus Advanced Performance, за да представи своя дебютен проект: Encor Series 1. Тази прецизно изработена машина е модерна реинтерпретация на емблематичния Lotus Esprit S1 от 1970 година, съчетаваща легендарната му клиновидна форма със съвременна инженерна мисъл.

Основата на Series 1 е цененият Lotus Esprit V8, който гарантира запазването на характерното за Колин Чапман шаси. Оригиналното купе от фибростъкло обаче е заменено с прецизно изработена каросерия от въглеродни влакна, която запазва класическата естетика, като същевременно постига значително намаляване на масата. Външният вид е леко модернизиран с преработени брони, 17-цолови предни и 18-цолови задни колела и елегантни LED светлини, като са запазени любимите изскачащи фарове.

Задвижващият механизъм е изцяло преработен от оригиналния 3,5-литров twin-turbo V8 на Esprit. Двигателят е напълно преустроен с ковани бутала, по-големи инжектори и подобрени турбини, всичките дишащи през неръждаема изпускателна система, за да произвеждат 400 конски. Ентусиастите ще се зарадват, тъй като тази мощност се предава изключително чрез напълно модернизирана 5-степенна механична скоростна кутия, оборудвана с диференциал с ограничено приплъзване. Резултатът е впечатляваща производителност, която ускорява Series 1 от 0 до 100 км/ч за приблизително 4,0 секунди и достига максимална скорост от 282 км/ч.

Управляемостта е гарантирана, за да съответства на новите характеристики, благодарение на окачването Sport 350 с нови носачи и амортисьори Bilstein, допълнени от нова, хидравлично подпомагана кормилна рейка, проектирана да улавя емблематичното усещане при управление на Lotus. Вътрешността на кокпита е обогатена с луксозни материали като кожа, алкантара и машинно обработен алуминий. Модерните удобства са безпроблемно интегрирани, включително Apple CarPlay, 360-градусови камери и цифров климатичен контрол, всички работещи на базата на авангардна електрическа архитектура, споделена с производителите на бутикови суперколи GMA и Pagani.

Encor планира да произведе само 50 бройки от Серия 1, като за всяка от тях е необходим донорски автомобил Lotus Esprit V8, а началната цена е около 430 000 лири без данъци и опции. Първите доставки към клиенти се очаква да започнат през април следващата година.