Песимистична прогноза за бъдещето на Tesla

4 Декември, 2025 11:38 654 2

Тя е на известния финансист Майкъл Бери

Песимистична прогноза за бъдещето на Tesla - 1
Радослав Славчев

Един от най-известните и често пъти зловещо точни инвеститори в света, Майкъл Бери – човекът, предсказал кризата с ипотечните кредити – излезе с тежка и песимистична прогноза за бъдещето на Tesla. Бившият ръководител на хедж фонда Scion Asset Management използва своята платформа Substack, Cassandra Unchained, за да разкритикува остро компаниите, залагащи прекалено много на компенсациите, базирани на акции, сред които откроява Nvidia и, разбира се, Tesla.

Според Бери, тези програми за възнаграждения крият реални оперативни разходи и, което е по-важно, подкопават стойността за акционерите във времето. Финансистът е категоричен, че много инвеститори не отчитат адекватно възнагражденията на висшия мениджмънт, изплащани в акции, включително мегапакета на Илон Мъск и този на главния изпълнителен директор на Rivian, Р. Дж. Скариня. Примерно, пакетът на Скариня му дава правото да закупи до 36,5 милиона акции на Rivian на фиксирана цена, след като компанията изпълни редица амбициозни ценови и финансови цели.

Бери твърди, че този модел на възнаграждение е фундаментално погрешен, тъй като води до непрекъснато „разводняване“ на дела на съществуващите акционери. Той и негови колеги дори са разработили формула за изчисляване на степента на това разводняване. По техните изчисления, Tesla намалява стойността за своите акционери с приблизително 3,6% всяка година, при условие че не изкупува обратно собствени акции. За сравнение, при Amazon тази цифра е около 1,3%, докато при Palantir достига 4,6%.

Анализът на Бери идва в изключително ключов момент – малко след като над 75% от акционерите на Tesla одобриха скандалния пакет за компенсации на Илон Мъск, оценен на рекорден един трилион долара. Този пакет е обвързан с постигането на наистина колосални цели през следващото десетилетие: производство на 20 милиона автомобила, 10 милиона абонамента за напълно автономни превозни средства, както и изграждането на по един милион хуманоидни робота и робо-таксита.

Бери е на мнение, че подобна политика само задълбочава размиването на стойността за акционерите и не отразява истинската капитализация на компанията, която той отдавна нарича „надценена“. Той също така критикува промяната в реториката на Мъск, който все по-често позиционира Tesla като компания за изкуствен интелект и роботика. Според финансиста, това е просто тактика за поддържане на инвестиционния „култ около Мъск“.

Въпреки ястребовата позиция на именития инвеститор, мнозинството анализатори от Уолстрийт запазват оптимистичния си поглед към Tesla. От 44-мата анализатори, проследявани от MarketBeat през последните 12 месеца, повече от три четвърти препоръчват акциите за „покупка“ или „задържане“. Някои финансови коментатори, включително Джим Крамър, виждат насочеността на компанията към автономното шофиране и роботиката като интелигентен и далновиден стратегически ход.


  • 1 омъскаряване

    2 0 Отговор
    Ерес, ерес... 🤣🤣🤣

    11:42 04.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ В ДВЕТЕ СНИМКИ НА ДВЕТЕ СТАТИИ🤔❗

    11:48 04.12.2025