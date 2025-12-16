Мъск спази обещанието си: „Тесли“ без шофьори тръгнаха по улиците в САЩ (ВИДЕО)

Изглежда, че за пръв път изключително оптимистичният график на Елон Мъск не е бил просто хипербола. По-малко от седмица, след като главният изпълнителен директор небрежно обеща да премахне надзорниците от своя флот от роботизирани таксита в Остин „за около три седмици“, Tesla драстично ускори състезанието в областта на автономното шофиране, като започна истински тестове без надзор на своите роботизирани таксита Model Y по обществените пътища. За първи път тези превозни средства бяха забелязани да се движат напълно празни – без шофьор, без някой който да следи безопасността, без никого – ход, който беше незабавно потвърден от висшите мениджъри на Tesla.

Това е монументален скок, който отговаря на най-често срещаната и отдавнашна критика към услугата за роботизирани таксита на Tesla, забележителното присъствие на шофьор за безопасността. От стартирането им по-рано тази година, тези надзорници бяха видимо напомняне, че системата „Full Self-Driving“ (FSD) всъщност не е съвършена и се налага човешка намеса, за да се предотвратят сложни ситуации.

And so it begins! https://t.co/iTOMvXtbJx — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) December 14, 2025

Видеоклиповете на тези „призрачни автомобили“, които циркулираха в социалните медии през уикенда, разпалиха интернет със спекулации, принуждавайки ръководството на Tesla да даде официално потвърждение. Ашок Елусвами, вицепрезидентът на компанията по изкуствен интелект, публикува вирусния клип с кратък, триумфален надпис: „И така започва.“ Това бързо беше повторено от официалния акаунт на Tesla Robotaxi, който загадъчно туитна: „Напускане на гнездото“, преди Елон Мъск да разреши напълно въпроса: „Тестовете са в ход без пътници в колата.“

Тестовете без надзор, които са наблюдавани в същата концентрирана зона в Остин, където услугата дебютира за първи път, са строго за събиране и валидиране на данни. Важно е, че все още никой не е успял да резервира платено пътуване без надзор.

Въпреки факта, че конкурентни услуги за роботизирани таксита, като Waymo, понякога срещат инциденти, данните последователно показват, че автономните превозни средства са статистически по-безопасни от средния човешки шофьор. Ако настоящите тестове продължат без проблеми, ерата на напълно безпилотните, търговски превози на Tesla – смело обещание, дадено от Мъск по време на обявяването на финансовите резултати за третото тримесечие – може най-накрая да се материализира много по-скоро, отколкото пазарът цинично предсказваше.