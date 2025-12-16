Новини
Авто »
Мъск спази обещанието си: „Тесли“ без шофьори тръгнаха по улиците в САЩ (ВИДЕО)

Мъск спази обещанието си: „Тесли“ без шофьори тръгнаха по улиците в САЩ (ВИДЕО)

16 Декември, 2025 14:28 849 11

  • tesla-
  • robotaxi-
  • автономни автомобили

Все още услугата не разрешава превоза на пътници

Мъск спази обещанието си: „Тесли“ без шофьори тръгнаха по улиците в САЩ (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че за пръв път изключително оптимистичният график на Елон Мъск не е бил просто хипербола. По-малко от седмица, след като главният изпълнителен директор небрежно обеща да премахне надзорниците от своя флот от роботизирани таксита в Остин „за около три седмици“, Tesla драстично ускори състезанието в областта на автономното шофиране, като започна истински тестове без надзор на своите роботизирани таксита Model Y по обществените пътища. За първи път тези превозни средства бяха забелязани да се движат напълно празни – без шофьор, без някой който да следи безопасността, без никого – ход, който беше незабавно потвърден от висшите мениджъри на Tesla.

Това е монументален скок, който отговаря на най-често срещаната и отдавнашна критика към услугата за роботизирани таксита на Tesla, забележителното присъствие на шофьор за безопасността. От стартирането им по-рано тази година, тези надзорници бяха видимо напомняне, че системата „Full Self-Driving“ (FSD) всъщност не е съвършена и се налага човешка намеса, за да се предотвратят сложни ситуации.

Видеоклиповете на тези „призрачни автомобили“, които циркулираха в социалните медии през уикенда, разпалиха интернет със спекулации, принуждавайки ръководството на Tesla да даде официално потвърждение. Ашок Елусвами, вицепрезидентът на компанията по изкуствен интелект, публикува вирусния клип с кратък, триумфален надпис: „И така започва.“ Това бързо беше повторено от официалния акаунт на Tesla Robotaxi, който загадъчно туитна: „Напускане на гнездото“, преди Елон Мъск да разреши напълно въпроса: „Тестовете са в ход без пътници в колата.“

Тестовете без надзор, които са наблюдавани в същата концентрирана зона в Остин, където услугата дебютира за първи път, са строго за събиране и валидиране на данни. Важно е, че все още никой не е успял да резервира платено пътуване без надзор.

Въпреки факта, че конкурентни услуги за роботизирани таксита, като Waymo, понякога срещат инциденти, данните последователно показват, че автономните превозни средства са статистически по-безопасни от средния човешки шофьор. Ако настоящите тестове продължат без проблеми, ерата на напълно безпилотните, търговски превози на Tesla – смело обещание, дадено от Мъск по време на обявяването на финансовите резултати за третото тримесечие – може най-накрая да се материализира много по-скоро, отколкото пазарът цинично предсказваше.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С толкова интернет за колите

    6 1 Отговор
    Ще умрем от радиация.

    14:34 16.12.2025

  • 2 Голям смях

    6 1 Отговор
    Ще има пак задръстени кръстовища, улици без изход, изгубени в града ха ха

    14:34 16.12.2025

  • 3 Пиуууу

    6 0 Отговор
    А смелчаци да се возят, ще има ли?

    14:35 16.12.2025

  • 4 Ето това

    5 4 Отговор
    бъдеще е нужно на автомобилистите у нас. Само и едиствено с такива автомобили ще намалеят трагичните инциденти по пътищата ни!

    14:37 16.12.2025

  • 5 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    Ние пък ще правим таратор без краставици, оти немаме кисело млеко!

    14:44 16.12.2025

  • 6 Мечти, мечти

    6 0 Отговор
    Хубава новина! Очаквам и Борисов да тръгне без преводач, а Пеевски без охрана.

    14:50 16.12.2025

  • 7 побърканяк

    3 0 Отговор
    При катастрофа кой ще е виновен автомобила или куфарите?

    14:58 16.12.2025

  • 8 Тесльо=идиот

    0 1 Отговор
    Той и обещанието за 20 милиона електромобила през 2028 година ще спази.Статистически е доказано.

    15:01 16.12.2025

  • 9 Ами сега?

    2 0 Отговор
    При нарушение на правилата за движение на Мъск ли ще съставят акт? Иначе такива втомобили могат да си ги препрограмират разни хакери и да си правят каквото си искат с тях. Ако не спрат на подаден сигнал от контролен орган ко прайм, гоним Михаля ли?

    Коментиран от #10

    15:14 16.12.2025

  • 10 Ти контролен Орган ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами сега?":

    Да ти имам проблемите....

    Коментиран от #11

    15:22 16.12.2025

  • 11 малиииий...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ти контролен Орган ли си?":

    Ти, безпроблемния, даваш ли си сметка, че скоро няма да има "Не искам!" и на такива "умни машинки" дето всеки терорист ще може да ги манипуира, след няколко години ще трябва да си повериш живота, здравето и какво ли още не?

    15:37 16.12.2025