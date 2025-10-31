Шефът на Ford предупреди, че китайските автомобили са истинска заплаха за утвърдените производители

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли обяви като заплаха, китайската индустрия за електромобили, като описва предизвикателството като „стероидна версия“ на японската автомобилна инвазия от 80-те години.

Фарли, който преди това е признавал своето възхищение от този сегмент, дори разкривайки, че ежедневно кара произведен в Китай Xiaomi SU7, заяви пред CBS, че азиатската страна разполага с достатъчно излишък от производствен капацитет, за да насити северноамериканския пазар и да съсипе финансово местните производители. Той отбеляза категорично: „Япония никога не е имала такова нещо, така че това е напълно различно ниво на риск за нашата индустрия“.

Според шефа на „Синия овал“ опасността не е само в количеството, но и в качеството. Той похвали своя SU7 като „висококачествен“ със „страхотно цифрово преживяване“, признавайки, че това са автомобили, които американските потребители биха купили с удоволствие. Той поддържа своя личен режим на тестово шофиране, защото, по неговите думи, китайците са „конкуренцията и за да ги победиш, трябва да ги познаваш“.

Тази спешна оценка предизвика радикална промяна в Диърборн. Ford сега дава приоритет на разработването на по-малки и по-достъпни електрически автомобили. По-рано тази година автомобилният производител обяви планове за внедряване на нова, рационализирана производствена система за доставка на електрически пикап на цена 30 000 долара, с цел разширяване на тази рентабилна архитектура в цялото си портфолио от електромобили.

Тази стратегия е директният и необходим отговор на Ford към Китай, въпреки че наложените от САЩ 100-процентови мита в момента служат като ефективна пречка пред евтиния китайски внос. Фарли вече е заявил, че китайските електромобили имат „превъзходна технология в автомобила“ и че загубата на тази глобална конкуренция би означавала, че „нямаме бъдеще във Ford“. Според него това е игра за оцеляване.