Подробно за Ebro S900. Най-луксозният модел на новата марка у нас

3 Ноември, 2025 10:45 961 2

  • ebro-
  • s900-
  • chery

Очаква се премиерата му в България да се състои през следващата година

Подробно за Ebro S900. Най-луксозният модел на новата марка у нас - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Ebro, испанската марка, възродена под техническата егида на китайците от Chery Group, официално представи своя нов флагман, Ebro S900, а наш екип се запозна с него отблизо. Този седемместен plug-in хибриден SUV пристига за първи в път в България, за да поведе марката в премиум сегмента в Европа, позиционирайки се над съществуващия S800, с планирано пускане на пазара в началото на следващата година.

Този нов топ модел е по същество преименувана версия на китайския Chery Tiggo 9, наследявайки неговия дизайн, но с променен външен вид. S900 е с размери 4,81 метра дължина, 1,92 метра ширина и 1,74 метра височина, с междуосие от 2,8 метра. От естетическа гледна точка, той се отличава с характерната за марката голяма решетка и стилизирани LED фарове отпред, докато задната част се различава от S800 със свързани LED стопове и по-малко агресивна линия на покрива. Профилът отстрани е изчистен, подчертан от стандартни 20-цолови джанти.

Вътре в интериора S900 се стреми към премиум класа. Триредовата конфигурация предлага щедро пространство, особено във втория ред, който получава луксозния допир на стандартни вентилирани и отопляеми седалки – функция, която се среща и отпред . Достъпът до третия ред е опростен с електрически бутон, който движи седалките от втория ред. Кокпитът, фокусиран върху водача е съсредоточен около 10,25-инчов цифров инструментален панел и голям 15,6-инчов инфоразвлекателен екран с висока разделителна способност, който контролира почти всички функции на автомобила.

Под капака S900 използва новата платформа T2X на Chery Group, в конфигурация с plug-in хибридно задвижване. Задвижващият агрегат комбинира 1,5-литров четирицилиндров TGDI двигател с вътрешно горене с три електрически мотора, осигуряващи системна мощност от 425 конски сили, която се предава към четирите колела. Мощността на бензиновият мотор е 140 конски сили, докато електрическите мотори са съответно със 100 к.с., 120к.с. и 234 к.с.. Енергията се съхранява в батерия с капацитет 34,46 kWh, която обещава впечатляващ пробег само на електричество от приблизително 140 км и общ комбиниран пробег, надвишаващ 1000 км. Възможностите за презареждане включват бавно зареждане с 6,6 kW и бързо зареждане със 71 kW постоянен ток, което може да презареди батерията от 30 до 80% само за 25 минути. Системата разполага и с функция V2L (Vehicle-to-Load), която позволява на SUV да захранва външни устройства.

Цените за България все още не са ясни, но се очаква да бъдат обявени по-късно през тази година или в началото на следващата.


