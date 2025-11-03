Подробно за Ebro S900. Най-луксозният модел на новата марка у нас

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Ebro, испанската марка, възродена под техническата егида на китайците от Chery Group, официално представи своя нов флагман, Ebro S900, а наш екип се запозна с него отблизо. Този седемместен plug-in хибриден SUV пристига за първи в път в България, за да поведе марката в премиум сегмента в Европа, позиционирайки се над съществуващия S800, с планирано пускане на пазара в началото на следващата година.

Този нов топ модел е по същество преименувана версия на китайския Chery Tiggo 9, наследявайки неговия дизайн, но с променен външен вид. S900 е с размери 4,81 метра дължина, 1,92 метра ширина и 1,74 метра височина, с междуосие от 2,8 метра. От естетическа гледна точка, той се отличава с характерната за марката голяма решетка и стилизирани LED фарове отпред, докато задната част се различава от S800 със свързани LED стопове и по-малко агресивна линия на покрива. Профилът отстрани е изчистен, подчертан от стандартни 20-цолови джанти.

Вътре в интериора S900 се стреми към премиум класа. Триредовата конфигурация предлага щедро пространство, особено във втория ред, който получава луксозния допир на стандартни вентилирани и отопляеми седалки – функция, която се среща и отпред . Достъпът до третия ред е опростен с електрически бутон, който движи седалките от втория ред. Кокпитът, фокусиран върху водача е съсредоточен около 10,25-инчов цифров инструментален панел и голям 15,6-инчов инфоразвлекателен екран с висока разделителна способност, който контролира почти всички функции на автомобила.

Под капака S900 използва новата платформа T2X на Chery Group, в конфигурация с plug-in хибридно задвижване. Задвижващият агрегат комбинира 1,5-литров четирицилиндров TGDI двигател с вътрешно горене с три електрически мотора, осигуряващи системна мощност от 425 конски сили, която се предава към четирите колела. Мощността на бензиновият мотор е 140 конски сили, докато електрическите мотори са съответно със 100 к.с., 120к.с. и 234 к.с.. Енергията се съхранява в батерия с капацитет 34,46 kWh, която обещава впечатляващ пробег само на електричество от приблизително 140 км и общ комбиниран пробег, надвишаващ 1000 км. Възможностите за презареждане включват бавно зареждане с 6,6 kW и бързо зареждане със 71 kW постоянен ток, което може да презареди батерията от 30 до 80% само за 25 минути. Системата разполага и с функция V2L (Vehicle-to-Load), която позволява на SUV да захранва външни устройства.

Цените за България все още не са ясни, но се очаква да бъдат обявени по-късно през тази година или в началото на следващата.