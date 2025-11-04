Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва

Навръх петата годишнина от отварянето на шоурума на марката в България, DS Automobiles официално представи най-новата си инкарнация – DS N°4 – на българския пазар. Това изискано попълнение в този сегмент предлага разнообразна палитра от електрифицирани задвижвания още от самото начало. За желаещите да стъпят в новия свят на френския лукс, входната точка е поставена на 73 604 лева., включваща базовата хибридна технология.
Под артистичната обвивка, N°4 се базира на добре познатата модулна платформа EMP2, обещавайки баланс между динамика и премерен комфорт. С обща дължина от 4,40 метра, широчина 1,87 м и височина 1,47 м, той демонстрира пропорции, типични за модерния хечбек. Особено впечатление прави авангардната светлинна визия, която черпи вдъхновение директно от концептуалния DS E-TENSE PERFORMANCE, създавайки мигновено разпознаваемо присъствие на пътя.
В центъра на вниманието, разбира се, е и изцяло електрическата модификация E-TENSE, която се задвижва от електромотор с мощност 213 конски сили и солиден въртящ момент от 343 Нм. Енергията се осигурява от 58,3 kWh батерия с NMC състав, която позволява автономен пробег до 448 километра по стандарта WLTP – повече от достатъчно за ежедневни преходи. Цената на тази беземисионна версия стартира от 94 251 лв.
Гамата се допълва от още две ефективни предложения. От една страна стои PLUG-IN HYBRID вариантът с 225 к.с. и забележителните 78 км пробег, изминавани изцяло на електричество, благодарение на увеличената с 30% батерия с капацитет 14,6 kWh. За него минималната цена е фиксирана на 90 369 лв. От другата страна, за онези, които предпочитат по-плавен преход към електрификацията, е наличен и самозареждащ се хибрид
Новият модел на DS Automobiles притежава и интересни технологии за подпомагане на водача. Интегрираната полуавтономна система DS DRIVE ASSIST 2.0 осигурява асистенция от Ниво 2, включваща полуавтоматична смяна на лентата. Впечатляващ акцент е и системата DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, която проектира важна информация върху предното стъкло, създавайки илюзията за 21-инчов екран, плаващ четири метра пред водача. Управлението на инфотейнмънта е поверено на интуитивния DS IRIS SYSTEM.
Клиентите могат да избират измежду основните нива на оборудване PALLAS и по-спортно ориентираното ÉTOILE, като за почитателите на специалните издания е налична и колекцията JULES VERNE. Първите бройки на DS N°4 вече са налични на родния пазар. Всяка покупка е подплатена с 5-годишна гаранция или 100 000 километра, както и с включено безплатно сервизно обслужване.
1 Трол
10:29 04.11.2025
2 Име
10:31 04.11.2025
3 Селянин
Коментиран от #4
10:36 04.11.2025
4 Мартин
До коментар #3 от "Селянин":Ама е лъскав, както казваш и за това е повече пари. И при дрехите е така, варката е важна
10:40 04.11.2025
5 От Франция само свирка и парфюм
Та първо си купувате сервиз после си наемате двама работника и после си купувате тоз паркетник и така ще спите спокойно.И задължително теглич и да теглите друга кола за резерва.
10:42 04.11.2025
6 Лъскаво,
10:45 04.11.2025
7 6135
Коментиран от #11
10:45 04.11.2025
8 Вальоо
Коментиран от #9, #10
10:45 04.11.2025
9 Ами има
До коментар #8 от "Вальоо":2 аспекта - ако вадя 100к за кола, ще се огедам за алтернативи, понеже (дори и като фен на ПСА) не мисля че това си заслужава, най вече от задвижване. От друга страна, френските се обеценяват доста по бързо и ако дам 100к за тази кола, след 3г едва ли ще и взема 50-60% и следва доста доплащане за нова.. та общо взето си я караш поне 5-6 че и повече години. А тези "далавери" които тиказваш се правят с едни други коли, които на първо място НЕ са хибриди.
10:54 04.11.2025
10 6135
До коментар #8 от "Вальоо":Да, за съжаление сте прав.
Предишната ни кола беше Xsara Picasso. Невероятна возия, невероятна инженерна мисъл. Трябва да призная, че това ме подлъга и като остаря купихме C4 Picasso (2013) - супер дизел, но возията - маааайко мила. Предадох се и сега поръчах нов VW.
10:58 04.11.2025
11 Правят
До коментар #7 от "6135":но са някякви малолитражки. А МБ дори имат дизел-хибрид. Интересното е, че преди може би 10г Пежо (RHX) направиха, но беше грешното време явно, защото не се радваше на популярност и го спряха. Но иначе, в чист вид няма, най-малкото е мек хибрид.
10:58 04.11.2025
12 Пич
11:15 04.11.2025