Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва

4 Ноември, 2025 10:18

  • ds-
  • n°4-
  • представяне-
  • българия-
  • ds automobiles

Иновацията N°4 се базира на добре познатата модулна платформа EMP2

Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Навръх петата годишнина от отварянето на шоурума на марката в България, DS Automobiles официално представи най-новата си инкарнация – DS N°4 – на българския пазар. Това изискано попълнение в този сегмент предлага разнообразна палитра от електрифицирани задвижвания още от самото начало. За желаещите да стъпят в новия свят на френския лукс, входната точка е поставена на 73 604 лева., включваща базовата хибридна технология.

Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва
Лиана Петрова - маркетинг и PR мениджър на Citroen и DS представи иновацията DS N°4

Под артистичната обвивка, N°4 се базира на добре познатата модулна платформа EMP2, обещавайки баланс между динамика и премерен комфорт. С обща дължина от 4,40 метра, широчина 1,87 м и височина 1,47 м, той демонстрира пропорции, типични за модерния хечбек. Особено впечатление прави авангардната светлинна визия, която черпи вдъхновение директно от концептуалния DS E-TENSE PERFORMANCE, създавайки мигновено разпознаваемо присъствие на пътя.

В центъра на вниманието, разбира се, е и изцяло електрическата модификация E-TENSE, която се задвижва от електромотор с мощност 213 конски сили и солиден въртящ момент от 343 Нм. Енергията се осигурява от 58,3 kWh батерия с NMC състав, която позволява автономен пробег до 448 километра по стандарта WLTP – повече от достатъчно за ежедневни преходи. Цената на тази беземисионна версия стартира от 94 251 лв.

Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва

Гамата се допълва от още две ефективни предложения. От една страна стои PLUG-IN HYBRID вариантът с 225 к.с. и забележителните 78 км пробег, изминавани изцяло на електричество, благодарение на увеличената с 30% батерия с капацитет 14,6 kWh. За него минималната цена е фиксирана на 90 369 лв. От другата страна, за онези, които предпочитат по-плавен преход към електрификацията, е наличен и самозареждащ се хибрид

Новият модел на DS Automobiles притежава и интересни технологии за подпомагане на водача. Интегрираната полуавтономна система DS DRIVE ASSIST 2.0 осигурява асистенция от Ниво 2, включваща полуавтоматична смяна на лентата. Впечатляващ акцент е и системата DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, която проектира важна информация върху предното стъкло, създавайки илюзията за 21-инчов екран, плаващ четири метра пред водача. Управлението на инфотейнмънта е поверено на интуитивния DS IRIS SYSTEM.

Клиентите могат да избират измежду основните нива на оборудване PALLAS и по-спортно ориентираното ÉTOILE, като за почитателите на специалните издания е налична и колекцията JULES VERNE. Първите бройки на DS N°4 вече са налични на родния пазар. Всяка покупка е подплатена с 5-годишна гаранция или 100 000 километра, както и с включено безплатно сервизно обслужване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 1 Отговор
    Това е идеално за патрулни коли.

    10:29 04.11.2025

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Хубаво, да - но скъпо

    10:31 04.11.2025

  • 3 Селянин

    6 0 Отговор
    Това е лъскав умрял Ситроен Ц4. Нищо повече. Същият трошляк за повече пари.

    Коментиран от #4

    10:36 04.11.2025

  • 4 Мартин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Ама е лъскав, както казваш и за това е повече пари. И при дрехите е така, варката е важна

    10:40 04.11.2025

  • 5 От Франция само свирка и парфюм

    4 3 Отговор
    кола НЕТ.
    Та първо си купувате сервиз после си наемате двама работника и после си купувате тоз паркетник и така ще спите спокойно.И задължително теглич и да теглите друга кола за резерва.

    10:42 04.11.2025

  • 6 Лъскаво,

    3 0 Отговор
    ама като дигнеш капака и ти се реве 1.2 или ако случайно са се объркали да сложат 1.6 мотор.

    10:45 04.11.2025

  • 7 6135

    3 0 Отговор
    Остана ли някой освен немците да прави коли с дизел и без хибриди?

    Коментиран от #11

    10:45 04.11.2025

  • 8 Вальоо

    4 0 Отговор
    Факт е че няма нищо общо с Ситроените от преди години и че общо взето е много скъпо копие, но нека не забравяме че който има 100 бона за с4, ще я продаде след 2-3-4г. и ще си купи нова кола отново. Не се интересува от ремонти и .н.

    Коментиран от #9, #10

    10:45 04.11.2025

  • 9 Ами има

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вальоо":

    2 аспекта - ако вадя 100к за кола, ще се огедам за алтернативи, понеже (дори и като фен на ПСА) не мисля че това си заслужава, най вече от задвижване. От друга страна, френските се обеценяват доста по бързо и ако дам 100к за тази кола, след 3г едва ли ще и взема 50-60% и следва доста доплащане за нова.. та общо взето си я караш поне 5-6 че и повече години. А тези "далавери" които тиказваш се правят с едни други коли, които на първо място НЕ са хибриди.

    10:54 04.11.2025

  • 10 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вальоо":

    Да, за съжаление сте прав.
    Предишната ни кола беше Xsara Picasso. Невероятна возия, невероятна инженерна мисъл. Трябва да призная, че това ме подлъга и като остаря купихме C4 Picasso (2013) - супер дизел, но возията - маааайко мила. Предадох се и сега поръчах нов VW.

    10:58 04.11.2025

  • 11 Правят

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    но са някякви малолитражки. А МБ дори имат дизел-хибрид. Интересното е, че преди може би 10г Пежо (RHX) направиха, но беше грешното време явно, защото не се радваше на популярност и го спряха. Но иначе, в чист вид няма, най-малкото е мек хибрид.

    10:58 04.11.2025

  • 12 Пич

    0 0 Отговор
    Преди години имах Пежо 406 , 3.0 бензин ! Беше страхотен автомобил. После имах 407 - 3.0 бензин - ставаше ! След това - нема никой у Франция !!!

    11:15 04.11.2025