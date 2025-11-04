Новият френски шик в компактния клас вече е в България. Вижте и колко струва

Навръх петата годишнина от отварянето на шоурума на марката в България, DS Automobiles официално представи най-новата си инкарнация – DS N°4 – на българския пазар. Това изискано попълнение в този сегмент предлага разнообразна палитра от електрифицирани задвижвания още от самото начало. За желаещите да стъпят в новия свят на френския лукс, входната точка е поставена на 73 604 лева., включваща базовата хибридна технология.

Лиана Петрова - маркетинг и PR мениджър на Citroen и DS представи иновацията DS N°4

Под артистичната обвивка, N°4 се базира на добре познатата модулна платформа EMP2, обещавайки баланс между динамика и премерен комфорт. С обща дължина от 4,40 метра, широчина 1,87 м и височина 1,47 м, той демонстрира пропорции, типични за модерния хечбек. Особено впечатление прави авангардната светлинна визия, която черпи вдъхновение директно от концептуалния DS E-TENSE PERFORMANCE, създавайки мигновено разпознаваемо присъствие на пътя.

В центъра на вниманието, разбира се, е и изцяло електрическата модификация E-TENSE, която се задвижва от електромотор с мощност 213 конски сили и солиден въртящ момент от 343 Нм. Енергията се осигурява от 58,3 kWh батерия с NMC състав, която позволява автономен пробег до 448 километра по стандарта WLTP – повече от достатъчно за ежедневни преходи. Цената на тази беземисионна версия стартира от 94 251 лв.

Гамата се допълва от още две ефективни предложения. От една страна стои PLUG-IN HYBRID вариантът с 225 к.с. и забележителните 78 км пробег, изминавани изцяло на електричество, благодарение на увеличената с 30% батерия с капацитет 14,6 kWh. За него минималната цена е фиксирана на 90 369 лв. От другата страна, за онези, които предпочитат по-плавен преход към електрификацията, е наличен и самозареждащ се хибрид

Новият модел на DS Automobiles притежава и интересни технологии за подпомагане на водача. Интегрираната полуавтономна система DS DRIVE ASSIST 2.0 осигурява асистенция от Ниво 2, включваща полуавтоматична смяна на лентата. Впечатляващ акцент е и системата DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, която проектира важна информация върху предното стъкло, създавайки илюзията за 21-инчов екран, плаващ четири метра пред водача. Управлението на инфотейнмънта е поверено на интуитивния DS IRIS SYSTEM.

Клиентите могат да избират измежду основните нива на оборудване PALLAS и по-спортно ориентираното ÉTOILE, като за почитателите на специалните издания е налична и колекцията JULES VERNE. Първите бройки на DS N°4 вече са налични на родния пазар. Всяка покупка е подплатена с 5-годишна гаранция или 100 000 километра, както и с включено безплатно сервизно обслужване.

