Продава се колекция с едни от най-редките Ferrari-та

Легендарната колекция от Ferrari-та на Фил Бачман, една удивителна частна галерия на италианската мощност, развълнува света на колекционерите на автомобили, след като бе обявено, че отива на търга на Mecum в Кисими през януари 2026 година. Тази колекция от 48 автомобила, събрана в продължение на десетилетия от покойния Фил Бачман, е много повече от просто голям брой Ferrari-та.

Обхващаща всяко десетилетие от 50-те до 2010-те години, колекцията включва някои от най-желаните автомобили, носещи емблемата на марката. От ерата на винтидж гранд туринг, акцентите включват Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder от 1953 година. и красивото 250 GT/L Berlinetta Lusso, заедно с 275 GTB/4 с алуминиево купе. 70-те години са представени от 11 модела, сред които се откроява 365 GT4 BB от 1975 година, който е изминал под 500 километра.

Ерата на съвременните суперколи е тази, в която колекцията Bachman наистина достига своя връх, с толкова нисък пробег, че практически се равнява на броя на доставките. Продажбата включва две Ferrari F40 Rosso Corsa от 1992 година, едната с пробег от едва 540 километра, а другата с пробег под 1200 километра, като се очаква всяка от тях да достигне цена от над 3 милиона евро. Следват F5, и два Challenge Stradale с по-малко от 600 километра пробег всеки.

Уникалният финал на ексклузивността е единственият фабрично боядисан в жълто Ferrari FXX, предназначен само за писта, заедно с подходящ 599 GTO с нисък пробег и 599 SA Aperta роудстър. Върхът на колекцията е LaFerrari Coupe и още по-рядко срещания LaFerrari Aperta кабриолет с по-малко от 160 километра.